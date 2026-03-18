Ugadi Rasi Phalalu 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర రాశి ఫలాలు.. ఎవరికి రాజయోగం? ఎవరికి ప్రతికూలం?

Sri Parabhava Nama Samvatsaram Rasi Phalalu 2026: ఉగాది రోజు నుంచి పరాభవ నామ సంవత్సరం ప్రారంభం కాబోతోంది. అయితే, ఈ ఏడాది ద్వాదశ రాశుల వారికి ఎలా ఉండబోతుంది? ఏ రాశుల వారు అత్యధిక ప్రయోజనాలు పొందుతారో? ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
Sri Parabhava Nama Samvatsaram Rasi Phalalu 2026 Telugu: తెలుగు నూతన సంవత్సరం శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో గ్రహగతులు మారుతున్నాయి. ఈ ఏడాది నవ నాయకులలో నేడు శుభగ్రహాలు కావడంతో దేశ ఆర్థిక స్థితిగతులు మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే వర్షాలు కూడా సమృద్ధిగా కురుస్తాయని, దేశంలో అద్భుతం జరుగుతుందని వారు అంటున్నారు. అయితే, ఈ తెలుగు కొత్త సంవత్సరంలో ద్వాదశ రాశుల వారికి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి జూన్ రెండు తర్వాత గురు బలం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే ఏలినాటి శని ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం చాలా మంచిది. వీరు నరసింహస్వామి ఆరాధన చేయడం మంచిదని జ్యోతిష్యం చెబుతోంది.
వృషభరాశి వారికి ఈ ఏడాది అత్యంత అనుకూలంగా ఉండబోతోంది. పట్టిందల్లా బంగారమే అన్నట్లుగా సాగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారాల్లో లాభాలు రావడమే కాకుండా నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ ప్రాప్తి కూడా కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
మిధున రాశి వారికి ఆర్థికంగా చాలా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వాహనాలు ఆభరణాలు కూడా కొనుగోలు చేసే సూచనలున్నాయి. దీంతోపాటు సంతానం కోసం ఎదురు చూసే వారికి అద్భుతమైన శుభవార్త లభించబోతున్నాయి. అప్పుల బాధల నుంచి ఎంతో సులభంగా విముక్తి లభించబోతోంది.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈ సమయంలో మిశ్రమ ఫలితాలు కలుగుతాయి. జూన్ నుంచి గురుబలం పెరగడం వల్ల వీరికి గౌరవం కూడా ఊహించని స్థాయిలో లభించబోతోంది. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండడం చాలా మంచిది. అంతేకాకుండా వీరు శివారాధన చేయడం చాలా శుభ్రతమని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
సింహరాశి వారికి ఒత్తిడి కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సమయంలో కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. శని ప్రభావం వల్ల చిన్నపాటి అడ్డంకులు కూడా ఎదురైనప్పటికీ దైవ బలంతో అధిగమించే అవకాశాలున్నాయి.
కన్యా రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఆధ్యాత్మిక చింతన విపరీతంగా పెరుగుతుంది. రాహువు కేతువుల అనుకూలత వల్ల పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఖర్చులు పెరిగినప్పటికీ ఆదాయ మార్గాలు కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీని కారణంగా వీరికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.
గత ఏడాది కంటే తులా రాశి వారికి ఈ సంవత్సరం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరు శత్రువులపై అద్భుతమైన విజయాలు సాధించబోతున్నారు. అలాగే జూన్ నుంచి వీరు అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా పొందబోతున్నారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
వృశ్చిక రాశి వారికి ఆదాయానికి తగ్గట్లే వ్యయం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి వీరికి కూడా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వీరు మానసిక ప్రశాంతత కోసం ధ్యానంతో పాటు దుర్గాదేవి పూజలు చేయడం చాలా మంచిది.
అర్ధాష్టమి శని ప్రభావం వల్ల ధనస్సు రాశి వారు అనేక రకాల సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ ఆదాయపరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. పొదుపు విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించబోతోంది. డిసెంబర్ లోపు వివాహాలు కూడా చేసుకోబోతున్నారు.
జూన్ తర్వాత మకర రాశి వారికి అద్భుతంగా ఉండబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు అద్భుతంగా ఫలించబోతున్నాయి. వీరు ఈ సమయంలో సూర్యారాధన చేయడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి విముక్తి పొంది.. ఉత్సాహాన్ని తిరిగి పొందగలుగుతారు.
కుంభ రాశి వారు ఈ సమయంలో శని ప్రభావంతో బాధపడుతున్నారు.. కాబట్టి కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. సోదరుల పట్ల విభేదాలు కూడా వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా గురు బలం వల్ల ధనానికి లోటు ఉండదు. అంతేకాకుండా ప్రతిరోజు వీరు శని పూజ చేయడం మంచిది.
మీన రాశి వారు ఏలినాటి చివరి దశలో ఉన్నారు. కాబట్టి వీరికి పరిష్రామిక, సాంకేతిక రంగాల వారికి ఈ సమయం ఆశాజనితంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా శనివారం ప్రత్యేకమైన నియమాలు పాటించి ఆంజనేయస్వామిని పూజించడం వల్ల కష్టాల నుంచి విముక్తి లభించబోతోంది.