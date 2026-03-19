Today Horoscope: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం.. మొదటిరోజు అదృష్టం తలుపు తట్టేది ఏ రాశులను తెలుసా?

Today Horoscope 2026 March 19 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, చైత్రమాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం 2026 మార్చి 19వ తేదీ గురువారం ఉగాది ప్రత్యేకం. ద్వాదశరాశుల్లో ఏ రాశులకు ఈరోజు అదృష్టం తలుపు తడుతుంది? పండితుల ప్రకారం ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఇతరుల విషయాలు జోక్యం చేసుకోకుండా ఉండాలి.
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందంగా సాగిపోయే రోజు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. దూరప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వస్తాయి. వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందంగా సాగిపోతుంది.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభవార్త వింటారు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
సింహరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కోపం అదుపులో పెట్టుకోవడం మంచిది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త. అంతేకాదు ఈరోజు సింహ రాశివారు స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి.
కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. గొడవలకు దిగకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. విద్యార్థులు చదువుపై దృష్టి సారించాలి.