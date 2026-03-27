English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Sri Rama Navami 2026: ఈ 48 చిహ్నాలు మీ జీవితాన్ని మార్చేస్తాయా..శ్రీరాముడి పాద రహస్యాలు ఇవే!

Rama Navami significance: రామనవమి పండుగ హిందువులకు చాలా పవిత్రమైనది. ఈ రోజు శ్రీరాముడి జన్మదినంగా భావించి దేశమంతా భక్తితో జరుపుకుంటారు. ఈ పండుగ రోజున భక్తులు దేవాలయాలకు వెళ్లి పూజలు చేస్తారు, వ్రతాలు పాటిస్తారు, శ్రీరాముడి జీవితం గురించి తెలుసుకుంటారు. శ్రీరాముడు ధర్మం, న్యాయం, నిజాయితీకి ప్రతీకగా భావించబడతాడు.
 
1 /5

పురాణాల ప్రకారం, శ్రీరాముడి పాదాలకు ప్రత్యేకమైన మహిమ ఉంది. ఆయన పాదాల్లో అనేక శుభ సూచక చిహ్నాలు ఉంటాయని విశ్వాసం. ఈ చిహ్నాలు భక్తులకు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ముఖ్యమైనవిగా భావిస్తారు. కొన్ని గ్రంథాలలో శ్రీరాముడి పాదాల్లో మొత్తం 48 దివ్య చిహ్నాలు ఉన్నాయని చెప్పబడింది. ప్రతి చిహ్నం ఒక ప్రత్యేకమైన అర్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది.

2 /5

శ్రీరాముడి కుడి పాదంలో ఉన్న చిహ్నాలు శక్తి, విజయాన్ని సూచిస్తాయి. ఉదాహరణకు, స్వస్తికం శుభాన్ని సూచిస్తుంది. కమలం ఆనందం మరియు కీర్తిని ఇస్తుందని నమ్మకం. వజ్రం శక్తికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. ధ్వజం విజయం.‌. గౌరవాన్ని సూచిస్తుంది. అంకుశం మనసును నియంత్రించుకోవాలని తెలియజేస్తుంది. కల్పవృక్షం కోరికలు నెరవేరుతాయని సూచిస్తుంది. రథం, చక్రం వంటి చిహ్నాలు శత్రువులపై విజయం సాధించడాన్ని సూచిస్తాయి.

3 /5

ఇక ఎడమ పాదంలోని చిహ్నాలు శాంతి, జ్ఞానం, భక్తిని సూచిస్తాయి. శంఖం పవిత్రతకు ప్రతీక. అర్ధచంద్రుడు మనసుకు ప్రశాంతతను ఇస్తాడు. కలశం సంపూర్ణతను సూచిస్తుంది. చేప (మీనం) భగవంతుడిపై ఉన్న ప్రేమను చూపిస్తుంది. హంస జ్ఞానం.. వివేకానికి ప్రతీక. వీణ, వంశీ వంటి చిహ్నాలు సంగీతం, కళలపై ఆసక్తిని సూచిస్తాయి.

4 /5

ఈ విధంగా శ్రీరాముడి పాదాల్లో ఉన్న ప్రతి చిహ్నం మన జీవితానికి ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇస్తుంది. ఇవి కేవలం గుర్తులు కాకుండా, మనం ఎలా జీవించాలో చూపించే మార్గదర్శకాలు. భక్తులు ఈ చిహ్నాలను గుర్తుంచుకుని ధర్మమార్గంలో నడవాలని భావిస్తారు.

5 /5

రామనవమి రోజు ఈ విషయాలను తెలుసుకోవడం ద్వారా భక్తి మరింత పెరుగుతుంది. శ్రీరాముడి ఆశీస్సులతో మన జీవితంలో సుఖం, శాంతి, విజయాలు కలగాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు.

Sri Rama Navami 2026 Lord Rama feet symbols 48 divine symbols Rama Rama Navami significance spiritual meaning of Rama feet Hindu festivals India

Next Gallery

