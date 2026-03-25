Sri Rama Navami 2026: శ్రీరామనవమి శుభవేళ.. ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. ఇక కెరీర్‌లో దూసుకుపోవడమే!

Sri Rama Navami Horoscope 2026: శ్రీరామనవమి నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా శ్రీరామనవమి శుభవేళ ఈ క్రింది ఐదు రాశుల వారికి కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.

Sri Rama Navami Horoscope 2026: హిందూ ధర్మ శాస్త్రం ప్రకారం చైత్ర శుద్ధ నవమి రోజున ఎంతో ఘనంగా భారతీయులంతా శ్రీరామనవమిని జరుపుకుంటారు. ఈ పండగకి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. 2026 సంవత్సరంలో శ్రీరామనవమి మార్చి 26 తో పాటు మార్చి 27వ తేదీల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో వైభవంగా జరగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా అయోధ్య నగరంలో శ్రీరామనవమి కన్నుల పండుగ జరుగుతుంది. 
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఒక్కొక్క దేవుడు కొన్ని గ్రహాలకు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడని సమాచారం. అయితే శ్రీరాముడు కొన్ని రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ అనుగ్రహాన్ని అందిస్తాడట. ఆయారాశుల వారు కష్టాల్లో నుంచి ఎంతో సులభంగా సుఖాన్ని పొందుతారు. అయితే శ్రీరామనవమి సందర్భంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందే రాశులేవో.. ఏ రాశుల వారికి శ్రీరాముడి అనుగ్రహం లభిస్తుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.  

మేషరాశి వారికి ఎల్లప్పుడూ శ్రీరాముడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది.. కాబట్టి శ్రీరామనవమి నుంచి తప్పకుండా ఉద్యోగుల్లో మార్పు కనిపిస్తుంది. వీరికి ఈ సమయంలో పదోన్నతులు లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఎంతో సులభంగా పూర్తి అవుతాయి.   

కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునే వారికి శ్రీరామనవమి నుంచి వీరికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మిథున రాశి వారు ఈ సమయంలో ఆర్థిక సమస్యల నుంచి విముక్తి పొందగలుగుతారు. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో లాభాలు పొందే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.   

సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఆ శ్రీరాముడి అనుగ్రహం లభించి నాయకత్వ లక్షణాలు మెరుగుపడతాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. రాముడి ఆశీస్సులతో కొత్త అవకాశాలు కూడా పొందగలుగుతారు.  

తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో విశేషమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. నిరుద్యోగులకు కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. అలాగే అద్భుతమైన కంపెనీలో ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. వృత్తిపరంగా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.  

