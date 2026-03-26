Baby Names: శ్రీరామ నవమి ప్రత్యేకం.. రామాయణం స్ఫూర్తితో ‘S’ అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యే పిల్లల పేర్లు!

Baby Names Inspired By Lord Rama: రేపు శ్రీరామ నవమి 2026 దేశవ్యాప్తంగా వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటున్నారు. అయితే రామాయణంతో ముడిపడి ఉన్న 'S' అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యే పిల్లల పేర్లు ఉన్నాయి. ఆ పేర్లు ఏంటి? వాటి అర్థం ఏంటో తెలుసుకుందాం..
సియా.. సియా అనేది చాలా అందమైన పేరు సీతాదేవికి ఉన్న మరోపేరు. సియా ఇది ప్రేమ, శక్తికి ప్రతీక. చాలామంది ఈ పేరు తమ పిల్లలకు పెట్టుకుంటున్నారు. అంతేకాదు శ్రీరాముని భార్య అయిన సీతాదేవి స్వచ్ఛతకు ప్రత్యేకం ఈ పేరు.
సీత.. సీత అనే పేరు అమ్మాయిలకు చాలామంది పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఈ పేరు అచంచలమైన సహనం. ధైర్యానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది.
శ్రీరామ్.. మగ పిల్లలకు ఈ శ్రీరామ్ అనే పేరు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. సాధారణంగా తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఈ పేరు పై చాలామంది వ్యక్తులు కూడా ఉన్నాయి. శ్రీరామ్ అంటే శ్రీరాముడి పేరు ధైర్యం, సద్గుణానికి ప్రతీక.
సరయూ.. ఇది శ్రీరాముడు జన్మస్థలం అయోధ్యతో ముడిపడి ఉన్న ఒక పరమ పవిత్రమైన నది పేరు. సరయూఅంటే ప్రశాంతతకు, స్వచ్ఛతకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది.
శాంత.. శాంత అంటే కూడా ఒక ప్రశాంతతమైన, శాంతమైన పేరుకు అర్థం. శ్రీరాముని అక్క పేరు కూడా ఇదే. ఈ పేరు కూడా చాలామంది హిందూ ఇళ్లలో మనం చూస్తూనే ఉంటాం.
శత్రుఘ్న.. శత్రుఘ్న కూడా శ్రీరాముడి సోదరుల్లో ఒకరి పేరు. ఇది కూడా విశ్వాసం, ధైర్యానికే ప్రతీక.
సుమిత్ర.. సుమిత్ర అంటే దయా, జ్ఞానానికి ప్రతీక. ఈ సుమిత్ర దేవి లక్ష్మణ, శత్రుఘ్నులకు తల్లి. ఇది కూడా 'S' అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యే రామాయణంతో ముడిపడి ఉన్న ఒక అందమైన పేరు.