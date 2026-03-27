Sri Rama Navami 2026: తెలుగులో శ్రీరాముడి పాత్రలో నటించిన తొలి నటుడు ఎవరో తెలుసా..! ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నాఆర్ మాత్రం కాదు..

Sri Rama Navami 2026: మన దేశ సంస్కృతి సంప్రదాయాలన్ని రామాయణ ఇతిహాసంతో ముడిపడి ఉన్నాయి.  ముఖ్యంగా  రామాయాణానికి తెలుగు వారిని  విడదీయరాని అనుబంధమే ఉంది. రాముని అవతారం ఎంతో ఉన్నతమైనది. ఆ అవతారంలో ఎన్నో విలువున్నాయి. అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఇవి ఆచరణయమే. ఇక తెలుగు వారికి శ్రీరాముడు అంటే ఎన్టీఆర్ గుర్తుకు వస్తారు. కానీ తెలుగులో తొలిసారి శ్రీరాముడి పాత్రలో నటించిన నటుడు ఎవరో తెలుసా.

 
First hero Who Played Sri Rama Character: శ్రీరాముడంటే  మానవీయ విలువలు. మరెన్నో సంస్కృతి సంప్రదాయాలు..కుటుంబ వ్యవస్థలోని బంధాలు,  అనుబంధాలు గుర్తకు వస్తాయి.  ఓ భర్తగా,  స్నేహుతునిగా, కుమారుడిగా అన్నగా, పాలకుడిగా రాముడి గురించి ఎంత చెప్పిన తక్కువే.  ఇక తెలుగులో అసలు తెలుగు సిన్మా పౌరాణికాలతో షురూ అయింది. మన దగ్గర తెలుగుల రాముని కథతో  వచ్చిన ఫస్ట్ మూవీ ‘శ్రీరామపాదుకా పట్టాభిషేకం’. 1932లో మూకీలు ప్రారంభమైన తర్వాత విడుదలైన ఈ  చిత్రంలో యడవల్లి సూర్యనారాయణ ఫస్ట్ టైమ్ రాముని పాత్రలో కనువిందు చేశారు. ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్, అక్కినేని నాగేశ్వర రావు సహా.. ప్రభాస్.. రాబోయే వారణాసిలో మహేష్ బాబు శ్రీ రాముడి పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగులో రాముడి వేషంలో మెప్పించిన హీరోల విషయానికొస్తే..  

Mahesh Babu as Sri Rama in Varanasi: తెలుగు సిల్వర్ స్క్రీన్ పై  శ్రీరామడిపై వచ్చిన చిత్రాలు మరో భాషలో తెరకెక్కలేదు. త్వరలో  మహేష్ బాబు ..‘వారణాసి’ చిత్రంలో శ్రీ రాముడిగా  కనిపించనున్నాడు. వచ్చే యేడాది ఈ సినిమా విడుదల కాబోతుంది. 

ప్రభాస్ (Prabhas): రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా ఓం రౌత్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఆదిపురుష్'.ఈ  చిత్రంలో ప్రభాస్ ఫస్ట్ టైమ్   శ్రీరాముడి పాత్రలో యాక్ట్ చేశారు. ఈ సినిమాలో నీల మేఘ శ్యాముడిగా కాకుండా సాధారణంగా కనిపించాడు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల మెప్పును పొందలేకపోయింది.   

నందమూరి బాలకృష్ణ ( Balakrishna): బాపు డైరెక్షన్ లో నందమూరి బాలకృష్ణ శ్రీరాముడిగా  నటించిన చిత్రం ‘శ్రీరామరాజ్యం’. అంతకు ముందు కొన్ని సినిమాల్లో కేవలం పాటల్లోశ్రీ రాముడి పాత్రల్లో కనిపించాడు.  

సుమన్ (Suman): తెలుగు సీనియర్ కథానాయకుడు భద్రాచలం రామ మందిరం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రం 'శ్రీరామదాసు'. ఈ చిత్రంలో  శ్రీరాముడి క్యారెక్టర్ లో  మెప్పించారు.     

శ్రీకాంత్ (Srikanth): కోడిరామకృష్ణ డైరెక్షన్ లో   తెరకెక్కిన చిత్రం 'దేవుళ్లు'. ఈ చిత్రంలో ఓ సాంగ్ లో  శ్రీకాంత్  శ్రీరాముడి క్యారెక్టర్ లో కాసేపు కనిపించాడు.   

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR): నందమూరి మూడో తరం వారసుడు  జూనియర్  ఎన్టీఆర్ తన జీవితాన్ని రాముడి పాత్రతో మొదలు పెట్టాడు.   అంతా చిన్న పిల్లలతో తెరకెక్కిన ‘రామాయణం’ చిత్రంలో నీలమేఘ శ్యాముడిగా నటించి మెప్పించడం విశేషం. 

శోభన్ బాబు (Shobhan Babu):  నట భూషణ శోభన్ బాబు హీరోగా బాపు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం 'సంపూర్ణ రామాయణం'. ఈ చిత్రంలో శోభన్ బాబు తొలిసారి రామయ్య తండ్రి పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు.

NTR (ఎన్టీఆర్) : తెలుగు ప్రేక్షకులకు శ్రీరామచంద్రుడు అంటే నందమూరి తారక రామారావే అని చెప్పాలి. తెలుగు సిల్వర్ స్క్రీన్ పై  రాముడి పాత్రలో జీవించి సార్ధక నామ ధేయుడిగా నిలిచారు అన్నగారు.  ఒకప్పటి 'సంపూర్ణ రామాయణం' నుంచి ‘శ్రీరామ పట్టాభిషేకం’ వరకు చాలా చిత్రాల్లో  శ్రీరాముడి  పాత్రల్లో నటించిన రికార్డు ఎన్టీఆర్ సొంతం.   

రణబీర్ కపూర్ (Ranbir Kapoor): హిందీ హీరో రణ్ బీర్ కపూర్.. త్వరలో రామాయణం పేరుతో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రంలో శ్రీరాముడి పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు. ఈ చిత్రం  రెండు భాగాలుగా ఈ ఇయర్ దీపావళి కానుకగా విడుదల కాబోతుంది. మరోవైపు రెండో భాగం 2027 దీపావళి కానుకగా విడుదల కానుంది.

తెలుగు రాముళ్లు.. అటు తెలుగు తెరపై అలనాటి హీరోలు  ఏఎన్నాఆర్, కాంతారావు, హరనాథ్, రవి సహా పలువురు హీరోలు కూడా శ్రీరామ చంద్రుడి పాత్రలో  పాత్రల్లో నటించి మెప్పించడం విశేషం. 

