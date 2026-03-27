Bhadrachalam: భద్రాచలంలో నేత్రపర్వంగా సీతారాముల కల్యాణం.. చూసి తరించండి

Grandly Bhadrachalam Sita Ramula Kalyanam Photos VVIPs Attends To Wedding: శ్రీరామనవమి వేడుకలు తెలంగాణలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందని భద్రాచలంలో సీతారాముల కల్యాణం నేత్రపర్వంగా సాగింది. భక్తజన జయ జయధ్వానాల మధ్య రాములోరి పెళ్లి జరిగింది. భద్రాచలం కల్యాణోత్సవ చిత్రాలు చూసి తరించండి.
చైత్ర శుద్ధ నవమి.. శ్రీరామనవమి పర్వదినం సందర్భంగా భద్రాచలంలో సీతారాముల తిరు కల్యాణోత్సవం కన్నుల పండుగగా.. భక్తి పరవశంగా జరిగింది. భక్తజన కోటి జయజయ ధ్వానాల మధ్య జరిగిన రాములోరి కల్యాణం ఫొటోలు చూసి తరించండి.

భద్రాచలంలోని మిథిలా స్టేడియంలో  సీతారామచంద్రస్వామి వారి తిరుకల్యాణ మహోత్సవం వేద మంత్రోచ్ఛరణ.. భక్తుల నినాదాల మధ్య అట్టహాసంగా జరిగింది. రామదాసు చేయించిన ఆభరణాలు, పుస్తెల తాడు చూపించి కల్యాణ తంతు జరిపించారు.

సీతారాముల కల్యాణం సందర్భంగా అర్చకులు శ్రీరామనవమి విశిష్టత వివరించారు. రాములోరి కల్యాణ విశేషాలు వివరిస్తూ కల్యాణం జరిపించగా.. భక్తులు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో కల్యాణోత్సవంలో పాల్గొన్నారు.

భద్రాచలం సీతారాముల కల్యాణానికి పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లుచేశారు. వేసవి నేపథ్యంలో ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా పటిష్ట చర్యలు చేపట్టారు. చలువ పందిళ్లు, ఫ్యాన్లు, తాగునీరు, మజ్జిగ వంటి ఏర్పాట్లు ప్రభుత్వం చేసింది.

తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున సీతారామచంద్రులకు ముఖ్యమంత్రి పట్టు వస్త్రాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలు సమర్పించారు. ఈ వేడుకలో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలతోపాటు అధికారులు, రాజకీయ ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.

కల్యాణోత్సవం అనంతరం భద్రాచలం ఆలయ అభివృద్ధి పనులతోపాటు గోదావరి పుష్కర ఘాట్‌ల పునరుద్ధరణ పనులకు ప్రభుత్వం శంకుస్థాపన చేసింది. ఈ పనులకు రూ.351 కోట్లు వెచ్చిస్తున్నారు. రేపు రాములోరి పట్టాభిషేకం కార్యక్రమం నేత్రపర్వంగా జరగనుంది.

