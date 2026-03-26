Sri Ramanavami: శ్రీరాముడి 5 ఆదర్శవంతమైన లక్షణాలు.. ప్రతి ఒక్కరూ కలిగి ఉండాల్సినవి!

5 Ideal Qualities Of Lord Rama: శ్రీరాముడిని విష్ణుమూర్తి ఏడో అవతారంగా పరిగణిస్తారు. హిందూ పురాణాల ప్రకారం ఆయన మానవ అవతారాన్ని ఎత్తిన దైవం. అంతేకాదు శ్రీరాముడు సూర్యవంశస్థుడు ఇక కొన్ని గ్రంథాల ప్రకారం శ్రీరాముడు 11వేల సంవత్సరాల పాటు అయోధ్యను పరిపాలించాడు. అయితే శ్రీరాముడి ఆదర్శవంతమైన ఈ లక్షణాలు మీలో కూడా ఉన్నాయా?
నాయకత్వం.. శ్రీరాముడు కొన్నేళ్లపాటు అయోధ్యను పరిపాలించాడు. ఆయనకు నమ్మకం, ఓపిక ఎక్కువ. అంతేకాదు పారదర్శకతతో ఉండేవాడు. ఎప్పుడూ తన వెంట సీతా, లక్ష్మణులు కూడా తీసుకెళ్లాడు. ఈ నేపథ్యంలో సీతను రక్షించడానికి వానరసైన్యంగా ఏర్పరచుకొని నాయకత్వం వహించాడు.
సమానత్వం.. శ్రీరాముడికి ఉన్న ప్రధాన లక్షణం.. బృంద సభ్యులను సమానంగా చూడటం. అంతేకాదు వారికి తగినంత గౌరవం ఇచ్చి ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం. ఒక తెలివైన నాయకుడి లక్షణం ఇదే. అందుకే శ్రీరాముడు రాజు అయినా శబరిని, జటాయు, సంపాతిని కౌగిలించుకోగలిగాడు. అదే సమానత్వం.
సామర్థ్యం.. ఏదైనా లక్ష్యం ఉంటే దాన్ని ఛేదించగల సామర్థ్యం శ్రీరాముడికి బాగా తెలుసు. అందుకే ఏ పని పూర్తి చేయాలన్నా సామర్థ్యంతో చేశాడు.లంకకు ఆంజనేయుడిని దూతగా పంపించాడు. ఎవరెవరికి ఏ పనులు అప్పగించాలో వారికి కేటాయించిన సమర్థ నాయకుడు.
పరిష్కారాలు... శ్రీరాముడు ఎలాంటి క్లిష్ట తరమైన పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రతి ఒక్క ప్రశ్నకు సరైన జవాబు.. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క సమస్యకు సరైన పరిష్కారం కూడా తెలిసిన వ్యక్తి.
ప్రణాళిక.. జీవితంలో ఏ పని చేయాలన్నా ముందస్తు ప్రణాళిక ఉండాలి. అదే ఆదర్శవంతమైన లక్షణం. మనం శ్రీరాముడు నుంచి నేర్చుకోవాలి. సుగ్రీవుని రాజుగా చేసి లంకకు వారధిని నిర్మించి ముందస్తు ప్రణాళికలతో రావణుడిపై గెలిచాడు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)