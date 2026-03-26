English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Sri Ramanavami: శ్రీరాముడి 5 ఆదర్శవంతమైన లక్షణాలు.. ప్రతి ఒక్కరూ కలిగి ఉండాల్సినవి!

5 Ideal Qualities Of Lord Rama: శ్రీరాముడిని విష్ణుమూర్తి ఏడో అవతారంగా పరిగణిస్తారు. హిందూ పురాణాల ప్రకారం ఆయన మానవ అవతారాన్ని ఎత్తిన దైవం. అంతేకాదు శ్రీరాముడు సూర్యవంశస్థుడు ఇక కొన్ని గ్రంథాల ప్రకారం శ్రీరాముడు 11వేల సంవత్సరాల పాటు అయోధ్యను పరిపాలించాడు. అయితే శ్రీరాముడి ఆదర్శవంతమైన ఈ లక్షణాలు మీలో కూడా ఉన్నాయా?
 
1 /5

నాయకత్వం.. శ్రీరాముడు కొన్నేళ్లపాటు అయోధ్యను పరిపాలించాడు. ఆయనకు నమ్మకం, ఓపిక ఎక్కువ. అంతేకాదు పారదర్శకతతో ఉండేవాడు. ఎప్పుడూ తన వెంట సీతా, లక్ష్మణులు కూడా తీసుకెళ్లాడు. ఈ నేపథ్యంలో సీతను రక్షించడానికి వానరసైన్యంగా ఏర్పరచుకొని నాయకత్వం వహించాడు.

2 /5

సమానత్వం.. శ్రీరాముడికి ఉన్న ప్రధాన లక్షణం.. బృంద సభ్యులను సమానంగా చూడటం. అంతేకాదు వారికి తగినంత గౌరవం ఇచ్చి ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం. ఒక తెలివైన నాయకుడి లక్షణం ఇదే. అందుకే శ్రీరాముడు రాజు అయినా శబరిని, జటాయు, సంపాతిని కౌగిలించుకోగలిగాడు. అదే సమానత్వం. 

3 /5

సామర్థ్యం.. ఏదైనా లక్ష్యం ఉంటే దాన్ని ఛేదించగల సామర్థ్యం శ్రీరాముడికి బాగా తెలుసు. అందుకే ఏ పని పూర్తి చేయాలన్నా సామర్థ్యంతో చేశాడు.లంకకు ఆంజనేయుడిని దూతగా పంపించాడు. ఎవరెవరికి ఏ పనులు అప్పగించాలో వారికి కేటాయించిన సమర్థ నాయకుడు. 

4 /5

పరిష్కారాలు... శ్రీరాముడు ఎలాంటి క్లిష్ట తరమైన పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రతి ఒక్క ప్రశ్నకు సరైన జవాబు.. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క సమస్యకు సరైన పరిష్కారం కూడా తెలిసిన వ్యక్తి.

5 /5

ప్రణాళిక.. జీవితంలో ఏ పని చేయాలన్నా ముందస్తు ప్రణాళిక ఉండాలి. అదే ఆదర్శవంతమైన లక్షణం. మనం శ్రీరాముడు నుంచి నేర్చుకోవాలి. సుగ్రీవుని రాజుగా చేసి లంకకు వారధిని నిర్మించి ముందస్తు ప్రణాళికలతో రావణుడిపై గెలిచాడు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

Next Gallery

