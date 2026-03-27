Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. శ్రీరామనవమి ప్రత్యేకం, ఈ 3 రాశులకు వరం?

Daily Astrology March 27 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవనమ సంవత్సరం, చైత్ర మాసం, వసంత రుతువు. ఉత్తరాయణం 2026 మార్చి 27వ తేదీ శుక్రవారం శ్రీరామ నవమి ప్రత్యేకం ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? పండితుల ప్రకారం ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కొంత జాగ్రత్త వహించండి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవడం మంచిది. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు కాస్త స్ట్రెస్‌తో కూడుకొని ఉంటుంది. నోటి జాగ్రత్త ఎంతైనా అవసరం. ఈరోజు ఈరాశివారు కొత్త పనులు ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది.   

మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. ఈ రోజు ఆకస్మిక ధన ప్రాప్తి కూడా ఉంది. హాయిగా ఎంజాయ్ చేసే రోజు. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది.  

 కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఏ విషయంలో స్ట్రెస్ తీసుకోకండి. అతిగా ఖర్చు చేసే అవకాశం ఉంది. ఈరోజు ఆర్థికంగా కాస్త కలిసి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచండి.   

 మకర రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఎంజాయ్ చేస్తారు.   

 మీన రాశి వారు కూడా ఈరోజు అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది, స్నేహితులను కలుస్తారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. మీన రాశి వారి విద్యార్థులకు కూడా ఈరోజు కలిసి వచ్చే రోజు. వ్యాపారస్తులు సక్సెస్ చూస్తారు. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

