Sri Sharannavaratri: ఈ రోజు శ్రీ సరస్వతి అమ్మవారి అలంకారంలో దర్శనమివ్వనున్న అమ్మవారు..

Sri Sharannavaratri:దేవీ శరన్నవ రాత్రులలో అమ్మను కొలిచిన వారికి సర్వాభీష్టాలు నెరవేరుతాయని ప్రతీతి. ఇలా తొమ్మిది రోజులు వ్రతం పాటించలేనివారు సప్తమి , అష్టమి , నవమి తిథులలో దీక్ష పాటిస్తుంటాు. దీనిని ‘త్రిరాత్ర వ్రతదీక్ష’ అని పిలుస్తారు. ఈ రోజు సప్తమి, మూలా నక్షత్రం కలిసి రావడంతో అమ్మవారి సరస్వతి దేవి అలంకారంలో పూజించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.
Sri Sharannavaratri: శ్రీ శారదీయ నవరాత్రిల్లో ఎనిమిదవ రోజు అమ్మవారు శ్రీ మహా పుస్తకరూప సరస్వతీ అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమివ్వనుంది. ఇంగ్లీష్ కాలండర్ ప్రకారం 29-9-2025 సోమవారం, ఆశ్వయుజ శుద్ధ సప్తమి, మూలా నక్షత్రం ఉంది. ఇక నవరాత్రుల్లో మూలా నక్షత్రం రోజున అమ్మవారిని శ్రీ సరస్వతి దేవి అలంకారంలో పూజిస్తారు. ఈ రోజు అమ్మవారికి నైవేద్యంగా ధద్యోజనం లేదా కొబ్బరి అన్నం, అటుకులు, బెల్లం వంటివి సమర్పిస్తారు. ఈ రోజు అమ్మవారిని తెలుపు రంగు చీరలో అలంకరిస్తారు.
శారద శరన్నవరాత్రులలో భాగంగా మూలా నక్షత్రం రోజున అమ్మవారు శ్రీ పుస్తకరూప సరస్వతీ దేవి అవతారంలో మాత దర్శనమివ్వడంతో భక్తులకు అభయ ప్రధానం చేస్తోంది. శ్రీ అమ్మవారి జన్మనక్షత్రం మూలా నక్షత్రంఈ రోజున పఠించవలసిన మంత్రం.. సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణీ.. విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా..పద్మపత్ర విశాలాక్షీ పద్మకేసరవర్ణినీ..నిత్యం పద్మాలయాందేవీ సామాం పాతు సరస్వతీ అంటూ అమ్మవారిని స్తుతించాలి.
శారదా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవములలో శ్రీ కనకదుర్గమ్మవారు శ్రీ సరస్వతీదేవి అలంకారములో దర్శనమిస్తారు. మూలా నక్షత్రం శ్రీ అమ్మవారి జన్మనక్షత్రం. మహాకాళి, మహాలక్ష్మీ, మహాసరస్వతిగా శక్తిస్వరూపాలతో దుష్ట సంహారం చేసిన శ్రీదుర్గాదేవికీ శరన్నవరాత్ర ఉత్సవాలలో మూలా నక్షత్రం రోజున వాగ్దేవతామూర్తి అయిన సరస్వతీ అవతారంలో కనిపించి భక్తులకు దర్శనమిస్తోంది.
ఈ రోజు దర్శనం చేసుకున్న వారిని బుద్ధి,జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తోంది. సరస్వతీ దేవిని సేవించడం వలన విద్యార్థినీ విద్యార్థులకు అమ్మవారిని అనుగ్రహంవలన సర్వ విద్యలయందు విజయం పొందుతారు. వాగ్దేవి మూలానక్షత్రం నుండి విజయదశమి వరకు విశేష పుణ్య దినాలుగా భావించి శ్రీదుర్గమ్మను ఆరాధించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. భక్తజనుల అజ్ఞానాన్ని పారద్రోలి జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించే జ్ఞానప్రదాయిని శ్రీసరస్వతీదేవి.
శ్రీ సరస్వతీదేవి దర్శనం అఖిల విద్యాభ్యుదయ ప్రదాయకం.శరన్నవరాత్రులలో మూలా నక్షత్రానికి ప్రత్యేకగా ఉంది. చదువులతల్లి సరస్వతి రూపంలో దుర్గాదేవి దర్శనమిచ్చే పవిత్రమైన రోజు ఇది. బ్రహ్మ చైతన్య స్వరూపిణిగా సరస్వతీదేవిని పురాణాలు వర్ణిస్తున్నాయి. శ్వేత పద్మాన్ని ఆసనంగా అధిష్టించి, వీణ, దండ, కమండలం, అక్షమాల ధరించి, అభయముద్రతోభక్తుల అఙ్ఞాన తిమిరాలను ఈ దేవి సంహరిస్తుంది.
వ్యాసుడు, వాల్మీకి, కాళిదాసు, మొదలైన లోకోత్తర చరిత్రులకు ఈమె వాగ్వైభవాన్ని వరంగా ఇచ్చిందనేది ప్రతీతి. త్రి శక్తి రూపాల్లో అమ్మ మూడో శక్తి రూపం, సంగీత- సాహిత్యాలకు అధిష్టాన దేవత సరస్వతి దేవి. సకల జీవుల జిహ్మగ్రంపై (నాలుకపై) ఈమె నివాసం ఉంటుంది. అమ్మను కొలిస్తే విద్యార్ధులకు చక్కని బుద్ధి వికాసం కలుగుతుందనేవి పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే ఈ రోజున అమ్మను సరస్వతీ రూపంలో ప్రత్యేకంగా పిల్లలతో విద్యార్ధులతో పూజలు చేయిస్తారు.
బాసరలో ఙ్ఞాన సరస్వతీదేవికి ఈ దినం విశేషంగా పూజలు జరుగుతాయి. ఈ రోజు అమ్మవారి ఆధ్వర్యంలో మూలా నక్షత్ర యుక్త పూజతో విశేషంగా అక్షరాభ్యాసం చేస్తారు. దీనిని ”విజయారంభం” అని పిలుస్తారు.శరన్నవరాత్రులలో మూలా నక్షత్రానికి ప్రత్యేక విశిష్టత ఉన్నది* . చదువుల తల్లి సరస్వతీదేవి రూపములో దుర్గాదేవి దర్శనమిచ్చే పవిత్రమైన రోజు.అమ్మను కొలిస్తే విద్యార్ధులకు చక్కని బుధ్ధిని వికాసము కలుగుతుందనేది ప్రతీతి.