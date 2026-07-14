/Sridevi: రజినీకాంత్ కోసం శ్రీదేవి చేసిన పని.. దర్శకుడే ఎమోషనల్ అయ్యారు!

Sridevi:ఒక గొప్ప నటుడు పాత్ర కోసం తన వ్యక్తిగత భావోద్వేగాలను పక్కన పెట్టి నటిస్తాడు. శ్రీదేవి–రజినీకాంత్ ఘటన, నటన పట్ల ఉన్న అంకితభావం మరియు దర్శకుడి విజన్కు ఇచ్చిన గౌరవానికి అరుదైన ఉదాహరణ.
దివంగత నటి శ్రీదేవి, సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, లెజెండరీ దర్శకుడు భారతీరాజా కలిసి పనిచేసిన తమిళ క్లాసిక్ చిత్రం 16 వయదినిలే (తెలుగులో 16 ఏళ్ల వయసు) షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఓ ఆసక్తికర సంఘటన ఇప్పటికీ సినీ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. పాత్ర కోసం నటీనటులు ఎంతటి అంకితభావంతో పనిచేస్తారో చెప్పే ఈ సంఘటనను దర్శకుడు భారతీరాజా గతంలో పలు సందర్భాల్లో గుర్తు చేసుకున్నారు.
'16 వయదినిలే' సినిమాలో ఒక కీలక సన్నివేశంలో కమల్ హాసన్ పాత్రపై దాడి చేసిన రజినీకాంత్తో శ్రీదేవి వాగ్వాదానికి దిగుతుంది. ఆ కోపంలో ఆమె రజినీకాంత్ ముఖంపై ఉమ్మివేయాల్సిన సన్నివేశం ఉంటుంది. మొదట ఈ సీన్ను నిజంగా ఉమ్మకుండా సబ్బు నురగతో చిత్రీకరించాలని చిత్రబృందం ప్రయత్నించింది. అయితే కెమెరాపై అది సహజంగా కనిపించకపోవడంతో దర్శకుడు సంతృప్తి చెందలేదు.
ఆ సమయంలో రజినీకాంత్ స్వయంగా ముందుకు వచ్చి, సన్నివేశం సహజంగా రావాలంటే నిజంగానే చేయండి అని చెప్పినట్లు అప్పటి జ్ఞాపకాలను భారతీరాజా పంచుకున్నారు. అయితే తనకంటే సీనియర్ నటుడైన రజినీకాంత్పై నిజంగా ఉమ్మివేయడానికి శ్రీదేవి ఏమాత్రం ఇష్టపడలేదని, మొదట ఆ సన్నివేశాన్ని చేయడానికి నిరాకరించినట్లు తెలిపారు.
రజినీకాంత్ పలుమార్లు నచ్చజెప్పడంతో పాటు, సన్నివేశం కోసం అవసరమైతే తనపై నిజంగానే ఉమ్మివేయాలని శ్రీదేవిని ప్రోత్సహించారని చెప్పబడింది. చివరకు పాత్రకు న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో శ్రీదేవి ఎంతో సంకోచంతో ఆ సన్నివేశాన్ని పూర్తి చేశారు. ఆ సీన్లో ఇద్దరు నటీనటులు చూపిన నిబద్ధతను చూసి దర్శకుడు భారతీరాజా భావోద్వేగానికి గురై, రజినీకాంత్ను హత్తుకుని అభినందించినట్లు ఆయన గత ఇంటర్వ్యూల్లో వెల్లడించారు.
ఈ సంఘటన నటనలో సహజత్వం, పాత్ర పట్ల అంకితభావం ఎంత ముఖ్యమో చూపించే ఉదాహరణగా సినీ వర్గాల్లో తరచూ ప్రస్తావనకు వస్తుంది. పాత్రకు అవసరమైతే వ్యక్తిగత సంకోచాలను పక్కనబెట్టి నటించడం వల్లే ఆ సన్నివేశం ప్రేక్షకుల మదిలో నిలిచిపోయిందని అభిమానులు ఇప్పటికీ గుర్తు చేసుకుంటుంటారు.