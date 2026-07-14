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Sridevi: రజినీకాంత్ కోసం శ్రీదేవి చేసిన పని.. దర్శకుడే ఎమోషనల్ అయ్యారు!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 14, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:53 PM IST

Sridevi:ఒక గొప్ప నటుడు పాత్ర కోసం తన వ్యక్తిగత భావోద్వేగాలను పక్కన పెట్టి నటిస్తాడు. శ్రీదేవి–రజినీకాంత్ ఘటన, నటన పట్ల ఉన్న అంకితభావం మరియు దర్శకుడి విజన్‌కు ఇచ్చిన గౌరవానికి అరుదైన ఉదాహరణ.

Kamal Haasan1/5

రజినీకాంత్

దివంగత నటి శ్రీదేవి, సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, లెజెండరీ దర్శకుడు భారతీరాజా కలిసి పనిచేసిన తమిళ క్లాసిక్ చిత్రం 16 వయదినిలే (తెలుగులో 16 ఏళ్ల వయసు) షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఓ ఆసక్తికర సంఘటన ఇప్పటికీ సినీ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. పాత్ర కోసం నటీనటులు ఎంతటి అంకితభావంతో పనిచేస్తారో చెప్పే ఈ సంఘటనను దర్శకుడు భారతీరాజా గతంలో పలు సందర్భాల్లో గుర్తు చేసుకున్నారు.  

16 Yella Vayasu2/5

భారతీరాజా

'16 వయదినిలే' సినిమాలో ఒక కీలక సన్నివేశంలో కమల్ హాసన్ పాత్రపై దాడి చేసిన రజినీకాంత్‌తో శ్రీదేవి వాగ్వాదానికి దిగుతుంది. ఆ కోపంలో ఆమె రజినీకాంత్ ముఖంపై ఉమ్మివేయాల్సిన సన్నివేశం ఉంటుంది. మొదట ఈ సీన్‌ను నిజంగా ఉమ్మకుండా సబ్బు నురగతో చిత్రీకరించాలని చిత్రబృందం ప్రయత్నించింది. అయితే కెమెరాపై అది సహజంగా కనిపించకపోవడంతో దర్శకుడు సంతృప్తి చెందలేదు.  

16 Vayathinile3/5

16 ఏళ్ల వయసు సినిమా

ఆ సమయంలో రజినీకాంత్ స్వయంగా ముందుకు వచ్చి, సన్నివేశం సహజంగా రావాలంటే నిజంగానే చేయండి అని చెప్పినట్లు అప్పటి జ్ఞాపకాలను భారతీరాజా పంచుకున్నారు. అయితే తనకంటే సీనియర్ నటుడైన రజినీకాంత్‌పై నిజంగా ఉమ్మివేయడానికి శ్రీదేవి ఏమాత్రం ఇష్టపడలేదని, మొదట ఆ సన్నివేశాన్ని చేయడానికి నిరాకరించినట్లు తెలిపారు.  

Bharathiraja4/5

16 వయదినిలే

రజినీకాంత్ పలుమార్లు నచ్చజెప్పడంతో పాటు, సన్నివేశం కోసం అవసరమైతే తనపై నిజంగానే ఉమ్మివేయాలని శ్రీదేవిని ప్రోత్సహించారని చెప్పబడింది. చివరకు పాత్రకు న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో శ్రీదేవి ఎంతో సంకోచంతో ఆ సన్నివేశాన్ని పూర్తి చేశారు. ఆ సీన్‌లో ఇద్దరు నటీనటులు చూపిన నిబద్ధతను చూసి దర్శకుడు భారతీరాజా భావోద్వేగానికి గురై, రజినీకాంత్‌ను హత్తుకుని అభినందించినట్లు ఆయన గత ఇంటర్వ్యూల్లో వెల్లడించారు.  

Rajinikanth5/5

కమల్ హాసన్

ఈ సంఘటన నటనలో సహజత్వం, పాత్ర పట్ల అంకితభావం ఎంత ముఖ్యమో చూపించే ఉదాహరణగా సినీ వర్గాల్లో తరచూ ప్రస్తావనకు వస్తుంది. పాత్రకు అవసరమైతే వ్యక్తిగత సంకోచాలను పక్కనబెట్టి నటించడం వల్లే ఆ సన్నివేశం ప్రేక్షకుల మదిలో నిలిచిపోయిందని అభిమానులు ఇప్పటికీ గుర్తు చేసుకుంటుంటారు.

TAGS:
Sridevi
Rajinikanth
Bharathiraja
16 Vayathinile
16 Yella Vayasu
Kamal Haasan
Sridevi Rajinikanth
Kollywood News

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