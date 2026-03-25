Sri Gouri Priya: తెలుగు హీరోలంటే ఎందుకు అంత కోపం.. అసలు విషయం బయటపెట్టిన శ్రీ గౌరీ ప్రియ..

Sri Gouri Priya: చిత్ర పరిశ్రమలో కొన్నిసార్లు చిన్న విషయాలు కూడా పెద్ద వివాదాలుగా మారుతుంటాయి. ముఖ్యంగా మీడియా సమావేశాల్లో అడిగే కొన్ని ప్రశ్నలు హీరోలు, హీరోయిన్లను ఇబ్బంది పెట్టేలా ఉంటాయి. తాజాగా అలాంటి ఒక సంఘటనలో హీరోయిన్ శ్రీ గౌరీ ప్రియ వార్తల్లో నిలిచింది.
ఇటీవల ఆమె నటించిన హ్యాపీ రాజ్ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమం హైదరాబాద్లో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మీడియా ప్రతినిధులు వివిధ ప్రశ్నలు అడిగారు. అందులో ఒక ప్రశ్న మాత్రం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
ఒక రిపోర్టర్ ఆమెను ప్రశ్నిస్తూ, "మీరు తమిళ సినిమాల్లో హీరోలతో చాలా రొమాంటిక్గా కనిపిస్తారు. కానీ తెలుగు సినిమాల్లో మాత్రం హీరోలను కొడతారు. తెలుగు హీరోలంటే మీకు ఎందుకు కోపం?" అని అడిగాడు. ఈ ప్రశ్నకు అక్కడ ఉన్నవారంతా ఆశ్చర్యపోయారు.
దీనికి శ్రీ గౌరీ ప్రియ చాలా సింపుల్గా కానీ స్ట్రాంగ్గా స్పందించింది. ఆమె మాట్లాడుతూ, "ఒకటే సినిమాలో కొట్టాను.. నేను ఏమైనా కంకణం కట్టుకున్నానా అందరినీ కొట్టాలని? నాకు ఎవరి మీదా కోపం లేదు. క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటే నేను అలా యాక్ట్ చేస్తాను" అని చెప్పింది.
ఆమె సమాధానం వినగానే అక్కడ ఉన్నవారు చప్పట్లు కొట్టారు. నిజానికి, ఒక నటుడు లేదా నటి తమ పాత్రకు తగ్గట్టే నటిస్తారు. సినిమా కథ ఎలా ఉంటే, పాత్ర కూడా అలాగే ఉంటుంది. దానిని వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవడం సరైంది కాదు.
తెలుగు పరిశ్రమలో తెలుగు అమ్మాయిలకు అవకాశాలు తక్కువగా లభిస్తున్నాయని కూడా చాలా మంది చెబుతుంటారు. అందుకే చాలా మంది నటీమణులు తమిళ పరిశ్రమకు వెళ్లి తమ ప్రతిభను నిరూపించుకుంటున్నారు. శ్రీ గౌరీ ప్రియ కూడా అలాంటి వారిలో ఒకరు.
ఆమె "మాడ్" సినిమా ద్వారా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ప్రస్తుతం తెలుగు.. తమిళ భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ బిజీగా ఉంది. కిరణ్ అబ్బవరం సరసన ఒక సినిమా, అలాగే అశోక్ గల్లా నటిస్తున్న మరో సినిమాలో కూడా ఆమె నటిస్తోంది.