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Srinivasa Mangapuram Day 1 Box Office Collection: శ్రీనివాస మంగాపురం తొలి రోజు కలెక్షన్లు.. ఆశించిన స్థాయిలో ప్రారంభం దక్కిందా?

Written ByVishnupriya
Published: Jul 31, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:52 AM IST

Srinivasa Mangapuram Day 1 Box Office Collection: జయకృష్ణ ఘట్టమనేని, రాషా తడానీ జంటగా నటించిన శ్రీనివాస మంగాపురం తొలి రోజు బాక్సాఫీస్ వద్ద సాధారణ ఆరంభం నమోదు చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. వీకెండ్‌లో ప్రేక్షకుల స్పందన పెరిగితే కలెక్షన్లు మెరుగయ్యే అవకాశముందని అంచనా వేస్తున్నారు.

Jaya Krishna Ghattamaneni1/5

శ్రీనివాస మంగాపురం తొలి రోజు కలెక్షన్లు

టాలీవుడ్‌లో కొత్త హీరో జయకృష్ణ ఘట్టమనేని, బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా తడానీ జంటగా నటించిన 'శ్రీనివాస మంగాపురం' సినిమా జూలై 30న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ చిత్రానికి అజయ్ భూపతి దర్శకత్వం వహించగా, జెమినీ కిరణ్ నిర్మించారు. ప్రముఖ నిర్మాత సి. అశ్వినీదత్ సమర్పకుడిగా వ్యవహరించారు.  

Srinivasa Mangapuram Day 1 Box Office Collection2/5

శ్రీనివాస మంగాపురం బాక్సాఫీస్

ప్రేమ, యాక్షన్, భావోద్వేగాల మేళవింపుగా రూపొందిన ఈ సినిమా విడుదలకు ముందే మంచి ఆసక్తిని కలిగించింది. ముఖ్యంగా హీరో, హీరోయిన్ ఇద్దరికీ ఇది తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో తొలి సినిమా కావడంతో ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి.ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమాను సుమారు రూ.25 కోట్ల బడ్జెట్‌తో రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. థియేటర్లలో మంచి సంఖ్యలో విడుదలైన ఈ చిత్రం మొదటి రోజు కొన్ని ప్రధాన నగరాల్లో మాత్రమే పరిమిత స్థాయిలో ప్రేక్షకులను ఆకర్షించిందని సమాచారం.

Srinivasa Mangapuram Box Office3/5

జయకృష్ణ ఘట్టమనేని

మొదటి రోజు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ సాధారణ స్థాయిలో ఉండగా, సాయంత్రం మరియు రాత్రి షోలలో కొంత మెరుగైన స్పందన కనిపించినట్లు సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. తొలి రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.2 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ అంచనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అయితే అధికారిక కలెక్షన్ల వివరాలు ఇంకా విడుదల కాలేదు.  

Srinivasa Mangapuram Day 1 Collection4/5

రాషా తడానీ

అదే సమయంలో ఇతర కొత్త సినిమాలు కూడా విడుదల కావడంతో 'శ్రీనివాస మంగాపురం'కు పోటీ ఎక్కువగా ఎదురైంది. దీంతో ప్రేక్షకుల దృష్టిని పూర్తిగా ఆకర్షించడంలో సినిమా కొంత ఇబ్బంది పడినట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.అయితే తొలి రోజు వసూళ్లతోనే సినిమా ఫలితాన్ని నిర్ణయించడం కష్టం. వారాంతంలో కుటుంబ ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తే కలెక్షన్లు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని ట్రేడ్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Rasha Thadani5/5

అజయ్ భూపతి

ఇక ఈ చిత్రంలో మోహన్ బాబు, వీకే నరేష్, బ్రహ్మాజీ, షామ్, అజయ్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. జీవీ ప్రకాష్ సంగీతం అందించగా, జయకృష్ణ గుమ్మడి సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు నిర్వహించారు.మొత్తంగా చూస్తే, 'శ్రీనివాస మంగాపురం' తొలి రోజు బాక్సాఫీస్ వద్ద సాధారణ ఆరంభాన్ని నమోదు చేసింది. రాబోయే రోజుల్లో ప్రేక్షకుల మౌత్ పబ్లిసిటీ, వీకెండ్ ఆక్యుపెన్సీ ఆధారంగా ఈ సినిమా వసూళ్లలో మార్పు కనిపించే అవకాశం ఉంది.

TAGS:
Srinivasa Mangapuram Day 1 Collection
Srinivasa Mangapuram Box Office
Srinivasa Mangapuram Day 1 Box Office Collection

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