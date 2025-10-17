English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Jobs: ఇంటర్‌ పాసైన వారికి బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. పోలీస్ హెడ్‌ కానిస్టేబుల్‌ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్.. లాస్ట్ డేట్ ఇదే..!

Jobs: ఇంటర్‌ పాసైన వారికి బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. పోలీస్ హెడ్‌ కానిస్టేబుల్‌ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్.. లాస్ట్ డేట్ ఇదే..!

Head Constable Jobs 2025: స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఢిల్లీ పోలీస్‌లో హెడ్ కానిస్టేబుల్ (మినిస్టీరియల్) పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మొత్తం 509 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఇందులో పురుషులకు 341 పోస్టులు మహిళలకు 168 పోస్టులు కేటాయించారు. ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసినవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఎంపికైనవారు ఢిల్లీలోనే పని చేయాలి.
 
1 /5

అభ్యర్థుల వయసు జూలై 1, 2025 నాటికి 18 నుంచి 25 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. ఎస్సీ ఎస్టీలకు 5 ఏళ్లు ఓబీసీలకు 3 ఏళ్లు వయోసడలింపు ఉంటుంది. అర్హులైతే అక్టోబర్ 20, 2025లోపు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేయవచ్చు. సామాన్య అభ్యర్థులు 100 రూపాయలు ఫీజు చెల్లించాలి. మహిళలు ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఫీజు రద్దు.  

2 /5

ఎంపిక రాత పరీక్ష, శారీరక ప్రమాణాలు పీఈటీల ఆధారంగా జరుగుతుంది. రాత పరీక్షలో 100 ప్రశ్నలు 100 మార్కులకు 90 నిమిషాలు ఉంటుంది. జనరల్ అవేర్‌నెస్ 20, క్వాంటిటేటివ్ 20, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ 25, ఇంగ్లిష్ 25, కంప్యూటర్ 10 ప్రశ్నలు వస్తాయి. తప్పు సమాధానానికి పావు మార్కు కోత. ప్రశ్నలు ఇంగ్లీష్,  హిందీలో ఉంటాయి.  

3 /5

పీఈటీ టెస్ట్‌లో పురుష అభ్యర్ధులు 1600 మీటర్ల పరుగును 7 నిమిషాల్లో పూర్తిచేయాలి. మూడు ప్రయత్నాల్లో ఒకసారైనా లాంగ్‌జంప్‌లో 12 1/2 అడుగులు, హైజంప్‌ 3 1/2 అడుగులు చేయాలి. ఎత్తు 165 సెం.మీ, ఛాతీ విస్తీర్ణం 78 సెం.మీ. ఉండాలి. ఊపిరి పీల్చినపుడు కనీసం 4 సెం.మీ. పెరగాలి.   

4 /5

ఇక పీఈటీ టెస్ట్‌లో మహిళ అభ్యర్ధులకు 800 మీటర్ల దూరాన్ని 5 నిమిషాల్లో చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. మూడు ప్రయత్నాల్లో ఒకసారైనా లాంగ్‌జంప్‌లో 9 అడుగులు, హైజంప్‌లో 3 అడుగులు దాటాలి. ఎత్తు 157 సెం.మీ. తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అనంతరం పీఈ, ఎంటీ టెస్ట్‌ ఉంటుంది. ఇందులో అర్హత సాధిస్తే సరిపోతుంది. చివరిగా సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది.  

5 /5

ఎంపికైనవారికి లెవల్ 4లో 25500 రూపాయలు ప్రారంభ వేతనం.. డీఏ, హెచ్‌ఆర్‌ఏ అలవెన్సులతో కలిపి అరలక్షకు పైగా వస్తుంది. అనుభవం, అర్హతలు, పరీక్షల ఆధారంగా ప్రమోషన్లు ఇస్తారు. రాత పరీక్షలు డిసెంబర్ 2025 లేదా జనవరి 2026లో జరుగుతాయి.  

Head Constable Jobs 2025 Staff Selection Commission SSC Notification Jobs 2025 Ssc Delhi Police Head Constable Recruitment Head Constable Recruitment Latest Jobs Head Constable Notification 2025

Next Gallery

Edge 60 Fusion 5G: దీపావళి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్.. చార్జర్ ధరకే MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G మొబైల్.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్!