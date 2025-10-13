English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • SSC Jobs: పరీక్షా లేకుండానే డిగ్రీ అర్హతతో SSCలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!

SSC Jobs: పరీక్షా లేకుండానే డిగ్రీ అర్హతతో SSCలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!

Staff Selection Commission Jobs: డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఇంట్లోనే ఖాళీగా ఉంటున్నారా..? అయితే ఈ గోల్డెన్ ఛాన్స్ మీ కోసమే. ఎలాంటి రాత పరీక్షా లేకుండానే కేవలం ఇంటర్వ్యూతోనే జాబ్ వచ్చేలా.. స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అభ్యర్థులు వెంటనే అప్లయ్ చేసుకోండి. అప్లికేషన్లు సమర్పించడానికి చివరి తేదీ అక్టోబర్ 22. 
స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్( SSC) యంగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఖాళీల భర్తీకి అప్లికేషన్లు కోరుతుంది. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ ద్వారా అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు. 

ఇప్పటికే అప్లికేషన్లు అక్టోబర్ 9 నుంచి మొదలవ్వగా.. సమర్పించడానికి చివరి తేదీ అక్టోబర్ 22. మొత్తం 5 ఖాళీలు ఉన్నాయి.   

ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. వయస్సు 21 నుంచి 35 సంవత్సరాల మధ్యలో ఉండాలి.  

గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఏదైనా డిగ్రీలో ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. కంప్యూటర్ బేసిక్స్‌లో  ఏడాది డిప్లొమా కోర్సుతోపాటు MS ఆఫీస్‌లో ప్రావీణ్యం ఉండాలి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో కనీసం 6 నెలలు పనిచేసిన అనుభవం ఉండాలి.   

పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. పూర్తి వివరాలకు ssc.gov.in వెబ్​‌సైట్​లో సంప్రదించగలరు.  

Staff Selection Commission Notification SSC Jobs Ssc Jobs 2025 SSC Notification Ssc Recruitment 2025 Ssc Latest Job Notification SSC Notification 2025 Jobs Jobs 2025 Latest Jobs SSC Recruitment

