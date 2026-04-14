SSC Jobs: టెన్త్, ఇంటర్, డిగ్రీ అర్హతతో SSCలో 3వేల ఉద్యోగాలు.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!

SSC Phase 14 Notification 2026: టెన్త్, ఇంటర్, డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులైన వారికి అదిరిపోయే గుడ్న్యూస్. 2026వ సంవత్సరానికి సంబంధించి SSC సెలక్షన్ పోస్ట్ ఫేస్-14 నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. దీని ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వ మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలు, సంస్థల్లో మొత్తం 3003 ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఏప్రిల్ 13వ తేదీ నుంచి మే 4వ తేదీ వరకు అప్లయ్ చేసుకోవాలి.
ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న నిరుద్యోగులకు శుభవార్త. పదవ తరగతి, ఇంటర్, డిగ్రీ అర్హతతో స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్లో 3003 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది. అర్హత, ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు ఏప్రిల్ 13వ తేదీ నుంచి మే 4వ తేదీ వరకు అప్లయ్ చేసుకోవాలి. దరఖాస్తు చేసుకునే చివరి తేదీ నాటికి అవసరమైన విద్యార్హత సర్టిఫికెట్లు కలిగి ఉండాలి. కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష జూన్లో నిర్వహించనున్నారు.
అయితే మొత్తం 3003 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ కాగా.. ఇందులో లాబొరేటరీ అసిస్టెంట్, డిప్యూటీ రేంజర్, లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్, స్టెనోగ్రాఫర్, అకౌంటెంట్, జూనియర్ ఇంజినీర్, సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్, ల్యాబ్ అసిస్టెంట్, మార్కెటింగ్ అసిస్టెంట్, అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్, డ్రైవర్, స్టోర్ కీపర్, టెక్నీషియన్లు, మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్, నర్సింగ్ ఆఫీసర్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, క్లర్క్ ఫార్మసిస్ట్, కోర్ట్ మాస్టర్ వంటి వివిధ పోస్టులు ఉన్నాయి.
పోస్టులను బట్టి 01.01.2026 నాటికి అభ్యర్థుల వయస్సు 18 ఏళ్ల నుంచి 37 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. కంప్యూటర్ ఆధారిత రాత పరీక్ష, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, స్కిల్ టెస్ట్ ఆధారంగా ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది. ఉద్యోగానికి అర్హత పొందిన వారికి పోస్టులను బట్టి నెలకు వేతనం రూ. 18 వేల నుంచి రూ. 1,50,000 వరకు ఉంటుంది.
ఇక పరీక్ష 60 నిమిషాలు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో జనరల్ ఇంటలిజెన్స్-25, జనరల్ అవేర్నెస్-25, క్వాటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూట్-25, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్-25 చొప్పున 100 ప్రశ్నలకు మొత్తం 200 మార్కులకు పరీక్ష ఉంటుంది. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 0.50 మార్కు కోత విధిస్తారు.
ఈ పోస్టులకు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఒక అభ్యర్థి ఒకటి కంటే ఎక్కువ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకొనే వీలుంది. ఈ క్రమంలో ప్రతి దరఖాస్తుకు విడివిడిగా ఫీజులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ధరఖాస్తు ఫీజు రూ.100 ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, ఈఎస్ఎం అభ్యర్థులు ఎలాంటి ఫీజు ఉండదు.