SSC Grade C D Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. కేవలం ఇంటర్‌తోనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్.. డోంట్ మిస్!

SSC Grade C D Jobs 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న పలు పోస్టులకు.. స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీని ద్వారా 2026 సంవత్సరానికి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ ‘సీ’, గ్రేడ్‌ ‘డీ’ ఉద్యోగాల భర్తీకి అధికారిక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయ్యింది. ఆసక్తిగల, అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు మే 15 లోగా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చు.
 
స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ 2026 ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్నస్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ ‘సీ’, గ్రేడ్‌ ‘డీ’ ఉద్యోగాల భర్తీకి అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయ్యింది. దీని ద్వారా స్టెనోగ్రాఫర్ ఖాళీల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ పోస్టులకు కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్, స్కిల్ టెస్ట్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. ఆసక్తి గల, అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు మే 15 లోగా ఆన్‌లైన్‌లో అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.  

ఈ నోటిఫికేషన్‌లో మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య 731 కాగా.. వీటిలో స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ ‘సి’ (గ్రూప్ బి, నాన్-గెజిటెడ్), స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ ‘డి’ (గ్రూప్ సి) పోస్టులు ఉన్నాయి. అభ్యర్థులకు ఖచ్చితంగా స్టెనోగ్రఫీలో నైపుణ్యం ఉండాలి. అంతేకాకుండా 1-8-2026 నాటికి ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి ఇంటర్మీడియట్ లేదా తత్సమాన పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.  

ఇక అభ్యర్థుల వయోపరిమితి విషయానికొస్తే గ్రేడ్ ‘సి’: 18 – 30 ఏళ్లు (02-08-1996 నుంచి 01-08-2008 మధ్య జన్మించి ఉండాలి). గ్రేడ్ ‘డి’: 18 – 27 ఏళ్లు (02-08-1999 నుంచి 01-08-2008 మధ్య జన్మించి ఉండాలి). సడలింపు: ఎస్సీ/ఎస్టీలకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీలకు 3 ఏళ్లు వయో సడలింపు ఉంటుంది.  

మొత్తం 200 మార్కులకు కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష ఉంటుంది. ఇందులో జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ & రీజనింగ్: 50 మార్కులు, జనరల్ అవేర్‌నెస్: 50 మార్కులు, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ & కాంప్రహెన్షన్: 100 మార్కులు ఉంటాయి. అలాగే మొత్తం పరీక్ష సమయం 2 గంటలు ఉంటుంది. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 0.25 మార్కులు కోత ఉంటుంది.  

రాత పరీక్షలో అర్హత సాధించిన వారికి స్కిల్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు. గ్రేడ్ ‘C’: నిమిషానికి 100 పదాల వేగం.. గ్రేడ్ ‘D’: నిమిషానికి 80 పదాల వేగం ఉంటుంది. దరఖాస్తు ఫీజు జనరల్/ఓబీసీ అభ్యర్థులకు  రూ. 100 ఉండగా.. మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు మరియు మాజీ సైనికోద్యోగులకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు.   

ఇక ఈ పోస్టులకు ఏప్రిల్ 24 నుండే దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభం కాగా.. చివరి తేదీ మే 15 వరకు ఉంది. ఫీజు చెల్లింపు చివరి తేదీ మే 16. అలాగే దరఖాస్తు సవరణ  మే 20 నుండి మే 21 వరకు ఉండగా.. పరీక్షలు జూలై నుండి ఆగస్టు మధ్యలో ఉంటాయి.  

