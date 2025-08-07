English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Star hero: 120 రోజుల్లో.. 28 కిలోల బరువు తగ్గిన స్టార్ హీరో.. పాటించిన సింపుల్ చిట్కా ఏమిటంటే..

Star actor: 
అమీర్ ఖాన్ గురించి సినీ ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక పరిచయాలు అవసరం లేదు. త్వరలోనే ఈ హీరో లోకేష్ కనకరాజు దర్శకత్వంలో రజినీకాంత్ హీరోగా వస్తున్న.. కూలి సినిమాలో కూడా ఒక గెస్ట్ రోల్ లో కనిపించబోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ హీరో తను బరువు తగ్గడానికి వెనుక ఉన్న రహస్యాన్ని బయట పెట్టారు..
1 /5

బాలీవుడ్ లో ఆరు పదుల వయసులో ఉన్నా కానీ ఇంకా చాలా యంగ్ గా కనిపించే హీరోల్లో అమీర్ ఖాన్ ఒకరు. అయితే దంగల్ సినిమా టైంలో అమీర్ ఖాన్ చాలా లావుగా కనిపించేవారు

2 /5

ఇప్పుడు ఆయన మళ్లీ ఎంతో ఫిట్ గా తయారయ్యి ఇవ్వ హీరోలకు పోటీ ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో.. ఈ హీరో తను అంతలా బరువు తగ్గడానికి పాటించిన రహస్యం ఏమిటో బయటపెట్టారు. 

3 /5

అమీర్ ఖాన్ ఏకంగా 5 నెలల్లో 28 కిలోల దాకా బరువు తగ్గారు. అయితే దీనికి ఆయన పాటించింది చాలా సింపుల్ చిట్కా అంట..50 శాతం ఆహారం. 25 శాతం వ్యాయామం, 25 శాతం విశ్రాంతి.. తీసుకోవాలి అని చెప్పాడు ఈ హీరో.  

4 /5

అంతేకాదు రాత్రిపూట అన్నం మానేయడం, చాలా తక్కువ తినడం లేకపోతే ఎక్కువ ఆకలితో అలమటించడం లాంటివి పాటించకుండా తను చాలా సింపుల్ చిట్కా పాటించానని చెప్పాడు.   

5 /5

"2,000 యూనిట్ల శక్తిని ఖర్చు చేసి ‌..అదే మోతాదులో కేలరీలు తింటే, అప్పుడు బరువు మెయింటైన్ చేయగలుగుతా. అలా కాకుండా 2,000 యూనిట్ల శక్తిని ఖర్చు చేసి.. కేవలం 1,500 కేలరీలు తింటే, ప్రతిరోజు 500 కేలరీలు తగ్గుతాయి. అంతేకాకుండా ప్రతిరోజూ 7 కిలోమీటర్లు నడిస్తే వారానికి 7వేల కేలరీలు ఖర్చవుతాయి. ఇది శాస్త్రం. ఇక వీటితో పాటు ఫైబర్, కార్బోహైడ్రేట్లు, ప్రోటీన్, కొవ్వులు, సోడియంతో మన ఆహారాన్ని సమతులం చేసుకుంటే సరిపోతుంది,” అంటూ చెప్పుకొచ్చారు అమీర్ ఖాన్.

Aamir Khan Aamir Khan weight loss journey star actor Aamir Khan weight loss Aamir Khan diet Aamir khan weight loss plan Bollywood actor Aamir Khan 28 kilos weight loss Fitness tips Aamir Khan diet plan weight loss secret Weight Loss Workout Aamir Khan fitness Weight loss diet calorie intake

Next Gallery

Mehndi Designs: వరలక్ష్మి వత్రం, రాఖీ పండుగకు సరికొత్త ట్రెండీ మెహిందీ డిజైన్లు