  • Star actor engaged: 53 ఏళ్ల వయసులో..6 ఏళ్ల లివింగ్ రిలేషన్షిప్ తర్వాత.. నిశ్చితార్థం ప్రకటించిన స్టార్ నటుడు..

Engagement : ఒక స్టార్ నటుడు 53 సంవత్సరాల వయసులో.. దాదాపు 6 సంవత్సరాలు లివింగ్ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్న తరువాత.. ఇప్పుడు నిశ్చితార్థం ప్రకటించారు. ఈ నటుడు ఈ మధ్యనే నందమూరి బాలకృష్ణ సినిమాలో కనిపించి మనల్ని ఆకట్టుకున్నాడు. ఇంతకీ ఆయన ఎవరంటే..
ఇటీవల భగవంత్ కేసరి సినిమాలో కనిపించిన నటుడు అర్జున్ రాంపాల్ తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఓ ముఖ్యమైన విషయాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించాడు. గత ఆరు సంవత్సరాలుగా లైవ్-ఇన్ రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్న తన భాగస్వామి గాబ్రియెల్లాతో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నట్టు ప్రకటించాడు. ఈ వార్త అభిమానుల్లో ఆనందాన్ని కలిగించింది.

ఈ నిశ్చితార్థ ప్రకటన ఎలాంటి భారీ ఈవెంట్‌లో కాకుండా సాధారణంగా జరిగింది అని.. ఈమధ్య రియా చక్రవర్తి.. నిర్వహిస్తున్న ఓ పోడ్కాస్ట్‌లో బయటపెట్టారు గాబ్రియెల్లా. ఆ ఇంటర్వ్యూలో.. ప్రేమ, బంధాలు, తల్లిదండ్రత్వం గురించి చర్చ జరిగింది. ఆ సమయంలో గాబ్రియెల్లా మాట్లాడుతూ, పిల్లలు జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రేమ అర్థం మారుతుందని చెప్పింది. భార్యాభర్తల మధ్య ప్రేమలో కొంత అంచనా ఉండొచ్చని..కానీ పిల్లలపై ప్రేమ మాత్రం పూర్తిగా నిస్వార్థమని వివరించింది.

అలాంటి సమయాల్లో.. సంబంధాలు కేవలం శారీరక ఆకర్షణతోనే ఉండవని కూడా ఆమె సరదాగా చెప్పింది. దీనికి అర్జున్ స్పందిస్తూ..మొదట గాబ్రియెల్లా అందం తనను ఆకర్షించిందని.. కానీ తర్వాత ఆమె వ్యక్తిత్వం, ఆలోచనలు.. బంధంలో ఉన్న లోతు తనకు మరింత దగ్గర చేశాయని హాస్యంగా అన్నాడు.

ఆ మాటల మధ్యలో గాబ్రియెల్లా “ఇప్పటికి మేము పెళ్లి చేసుకోలేదు, కానీ ఎవరికీ తెలుసు?” అని చెప్పింది. వెంటనే అర్జున్ మాట తీసుకుని “మేము ఎంగేజ్ అయ్యాం” అని స్పష్టం చేశాడు. ఇది విన్న పోడ్కాస్ట్ హోస్ట్ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. చాలా కాలంగా వీరి గురించి వార్తలు వినిపిస్తున్న అభిమానులు ఈ ప్రకటనతో ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.  

అర్జున్ రాంపాల్..గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియాడ్స్ 2018 నుంచి కలిసి జీవిస్తున్నారు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. 2019లో పుట్టిన ఆరిక్, 2023లో పుట్టిన అరావ్ వారి జీవితానికి మరింత ఆనందాన్ని తీసుకొచ్చారు. ప్రముఖులు అయినప్పటికీ, తమ కుటుంబ జీవితాన్ని ఎక్కువగా ప్రైవేట్‌గా ఉంచుకోవడానికే ఈ జంట ఇష్టపడుతుంది.

గాబ్రియెల్లా ఒక మోడల్‌గా, ఫ్యాషన్ డిజైనర్‌గా, వ్యాపారవేత్తగా తన కెరీర్‌ను కొనసాగిస్తూనే తల్లిగా బాధ్యతలను సమతుల్యం చేసుకుంటున్నట్టు గతంలో తెలిపింది. మరోవైపు అర్జున్ రాంపాల్ తన సినిమాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తూనే..కుటుంబానికి కూడా సమయం కేటాయిస్తున్నాడు.

ఇదిలా ఉండగా..గాబ్రియెల్లాతో సంబంధానికి ముందు అర్జున్ రాంపాల్ ప్రముఖ సూపర్‌మోడల్ మెహర్ జేసియాతో వివాహ బంధంలో ఉన్నాడు. 1998లో పెళ్లి చేసుకున్న ఈ జంటకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. 2018లో పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోతున్నట్టు ప్రకటించారు. 2019లో విడాకులు పూర్తయ్యాయి. అయినా పిల్లల పెంపకంలో ఇద్దరూ కలిసి బాధ్యతగా ముందుకు సాగుతున్నారు.

