/Star Hero Daughter: పెళ్లికి సిద్ధమైన స్టార్ హీరో కూతురు...సముద్ర తీరంలో రొమాంటిక్ ప్రపోజల్..!

Star Hero Daughter:బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు మిథున్ చక్రవర్తి కుటుంబంలో త్వరలో పెళ్లి సందడి మొదలుకానుంది. ఆయన దత్తపుత్రిక దిషాని చక్రవర్తి తన ప్రియుడు మైల్స్ మంట్జారిస్తో నిశ్చితార్థం చేసుకుంది. ఈ విషయాన్ని దిషాని మరియు మైల్స్ సోషల్ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
మైల్స్ ఎంతో అందమైన ప్రదేశంలో దిషానికి ప్రేమను వ్యక్తం చేశాడు. సముద్ర తీరానికి సమీపంలోని ఒక కొండపై ప్రత్యేకంగా అలంకరణలు చేసి, మోకాళ్లపై కూర్చుని ఉంగరం పెట్టి ప్రపోజ్ చేశాడు. ఈ సందర్భంగా తీసుకున్న ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆ ప్రదేశాన్ని పూలు, కొవ్వొత్తులు మరియు అందమైన అలంకరణలతో మరింత ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దారు.
దిషాని, మైల్స్ తమ వివాహం 2026 డిసెంబర్ 6న జరగనుందని ప్రకటించారు. ఈ వార్త తెలుసుకున్న కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు మరియు సినీ ప్రముఖులు వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. దిషాని సోదరులు కూడా సోషల్ మీడియాలో స్పందించి, ఈ జంట ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకున్నారు.
మైల్స్ మంట్జారిస్ హాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్నారు. ఆయన స్టెడిక్యామ్ ఆపరేటర్ మరియు కలరిస్ట్గా గుర్తింపు పొందారు. అనేక మ్యూజిక్ వీడియోలు మరియు సినిమాల్లో తన ప్రతిభను చూపించారు. అందువల్ల ఆయనకు సినీ రంగంలో మంచి అనుభవం ఉంది.
దిషాని చక్రవర్తి కూడా సినిమా రంగంపై ఆసక్తి కలిగిన యువతి. ఆమె అమెరికాలోని ప్రముఖ ఫిల్మ్ సంస్థల్లో చదువు పూర్తి చేసింది. నటనతో పాటు కథలు రాయడం, దర్శకత్వం మరియు నిర్మాణ రంగాలపై కూడా ఆమెకు మంచి అవగాహన ఉంది. ఇప్పటికే కొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్కు రచయితగా, నిర్మాతగా పనిచేసి ప్రశంసలు అందుకుంది.
మిథున్ చక్రవర్తి భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో గొప్ప నటుడిగా గుర్తింపు పొందారు. ఆయన ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించి ప్రేక్షకుల ప్రేమను సంపాదించారు. ఇప్పుడు ఆయన కుటుంబంలో జరుగుతున్న ఈ శుభకార్యం అభిమానులను కూడా ఆనందపరుస్తోంది.