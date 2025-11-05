Samantha: సమంతను కాదని ఆమెను గర్ల్ ఫ్రెండ్ చేసుకున్న స్టార్ హీరో.. క్లారిటీ ఇచ్చిన బడా నిర్మాత..

Samantha Career : సమంత ప్రస్తుతం సినిమాలకు గ్యాప్ ఇచ్చినట్టు కనిపిస్తోంది. అందుకే ఈ మధ్యకాలంలో పెద్దగా ఎటువంటి సినిమాలలోనూ కనిపించలేదు.. ఈ హీరోయిన్. ప్రస్తుతం సమంత చేతిలో మా ఇంటి బంగారం సినిమా మాత్రమే ఉంది. ఈ క్రమంలో సమంతా సినిమాల గురించి ఒక విషయం వైరల్ అవుతోంది..
ఒకప్పుడు వరుస సినిమాలు చేస్తూ దూసుకుపోయిన సమంత.. ఇప్పుడు మాత్రం చాలావరకు తన దూకుడు తగ్గించింది. సంవత్సరంలో కనీసం సమంత దగ్గర నుంచి మూడు సినిమాలు ఉండేవి. అలాంటిది ఇప్పుడు మూడు సంవత్సరాలకు కూడా సమంత ఒక సినిమా చేయడం లేదు.
ప్రస్తుతం సమంత చేతిలో.. తాను స్వయంగా నిర్మిస్తున్న.. మా ఇంటి బంగారం సినిమా మాత్రమే ఉంది. ఈ సినిమా విడుదల కావటానికి కూడా మరో సంవత్సరం పట్టేలా ఉంది. అయితే ఈ మధ్యకాలంలో సమంత ఒక సినిమా వదులుకుంది అనే మాటలు కూడా బయటకి వచ్చాయి.
సమంతకు హీరో అలానే దర్శకుడు అయిన రాహుల్ రవీంద్రన్ మంచి ఫ్రెండ్ అన్న సంగతి తెలిసిందే. రాహుల్ రవీంద్రన్ మొదటి సినిమాలో సమంత హీరోయిన్గా నటించింది. అలాంటి రాహుల్ రవీంద్రన్.. దర్శకత్వం వహించిన గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమాలో.. ముందుగా సమంత ను అనుకున్నారని.. వార్తలు వచ్చాయి.
కానీ అప్పుడు ఆ సినిమా నిర్మాతలు మాత్రం సమంతను వద్దని రాహుల్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి రష్మికను తీసుకోమని చెప్పినట్లు కూడా ఒక వార్త వైరల్ అయింది. ఈ క్రమంలో ఈ వార్త గురించి ఈ సినిమా నిర్మాత ధీరజ్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. వాళ్లు ముందుగా అసలు ఈ సినిమాకు సమంతను అనుకోలేదని.. ముందు నుంచి రష్మికనే అనుకున్నామని చెప్పకు వచ్చారు.
దీంతో అసలు రాహుల్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమాకు సమంతని అనుకోలేదు అన్న క్లారిటీ అందరికీ వచ్చింది. ఇక ఈ గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా నవంబర్ 7 విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రం ఎలాంటి విజయం అందిస్తుందో వేచి చూడాలి.