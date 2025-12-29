English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Bhoomika: 14 రోజులపాటు నరకం..భూమిక వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను.. స్టార్ నటుడి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Bhoomika: 14 రోజులపాటు నరకం..భూమిక వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను.. స్టార్ నటుడి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Bhoomika Personal Life : భూమిక హీరోయిన్గా నటించిన ఒక.. సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఎదురైన అనుకోని పరిస్థితులు తన జీవితంలో మరిచిపోలేని అనుభవంగా మారాయని.. ఈ మధ్యనే ఒక స్టార్ నటుడు.. వెల్లడించారు. భూమిక వల్ల జరిగిన..ఒక చిన్న సంఘటన ఎలా పెద్ద ఇబ్బందులకు దారి తీసిందో ఆయన ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఓపెన్‌గా చెప్పారు.
1 /6

తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేకమైన కథలు, విభిన్న పాత్రలతో తనకంటూ ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు.. నటుడు రవిబాబు. తాజాగా ఆయన ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన కెరీర్‌లో ఎదురైన కష్టాలు.. షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన అనుభవాలను చాలా  పంచుకున్నారు. ముఖ్యంగా ‘అనసూయ’ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఓ సంఘటన తనకు పెద్ద ఇబ్బందిగా మారిందని తెలిపారు.

2 /6

రవిబాబు దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘అనసూయ’ సినిమా ఆయన కెరీర్‌లో ప్రత్యేకమైన చిత్రంగా నిలిచింది. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఆయనకు ఎదురైన అనుభవం మాత్రం చేదుగా మారింది అని తెలిపారు ఈ దర్శక నటుడు. ఈ సినిమాలో ఓ కీలక పాత్ర కోసం తన రూపాన్ని.. పూర్తిగా మార్చుకోవాల్సి వచ్చిందని.. జుట్టు, గడ్డంతో ఉన్న రూపం నుంచి గుండు చేయించుకుని, కనుబొమ్మలు కూడా తొలగించుకోవాల్సి వచ్చిందన్నారు.

3 /6

అయితే ఈ సన్నివేశాల కోసం షూటింగ్‌కు ముందు అన్నీ సిద్ధం చేసుకున్న.. గుండె కొట్టుకొని.. కనుబోమ్మలు తీసేసుకున్న తర్వాత.. హీరోయిన్ భూమిక అనారోగ్యంగా ఉందని చెప్పి వెళ్లిపోయిందని రవిబాబు తెలిపారు. ఆ రోజు షూటింగ్ ఆపివేయాల్సి వచ్చిందన్నారు.  

4 /6

మరుసటి రోజు షూటింగ్ కొనసాగుదామని అనుకున్నప్పటికీ..భూమిక ముంబైకి వెళ్లాల్సి ఉందని చెప్పిందట. ఆరోగ్యం బాగైన తర్వాత వస్తానని చెప్పినా.. ఆమె తిరిగి రావడానికి 14 రోజులు పట్టిందని రవిబాబు తెలిపారు. 

5 /6

గుండు, కనుబొమ్మలు లేని రూపంతో బయటకు వెళ్లలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందని చెప్పారు. అవసరమైతే టోపీ, పెద్ద కళ్లజోడు పెట్టుకుని బయటకు వెళ్లేవాడినని..ఆ రోజుల్లో తనకు ఎదురైన పరిస్థితి చాలా ఇబ్బందికరంగా మారిందన్నారు. ఇక భూమిక వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చిన సంఘటన ఒక్క రోజు ముందే జరిగి ఉంటే.. తనకు ఈ ఇబ్బంది ఉండేది కాదని ఆయన అన్నారు.

6 /6

ఈ అనుభవం తనకు ఓ పెద్ద పాఠం నేర్పిందని రవిబాబు చెప్పారు. సినిమా రంగంలో ప్లానింగ్ ఎంత ముఖ్యమో.. చిన్న మార్పు కూడా ఎంత పెద్ద ప్రభావం చూపుతుందో అర్థమైందన్నారు. అయినప్పటికీ.. ఆ అనుభవాలను జీవితంలో భాగంగా తీసుకుని ముందుకు వెళ్లానని రవిబాబు స్పష్టం చేశారు.

Ravi Babu Bhoomika Chawla Anasuya Movie Ravi Babu Interview telugu cinema news Director Ravi Babu Bhoomika Controversy

Next Gallery

Future Metal: బంగారం, వెండి, ప్లాటినం, రాగి కాదు.. భవిష్యత్ అంతా ఈ లోహానిదే..లాభాలే లాభాలు..!!