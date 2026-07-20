Star Actress:నెట్ఫ్లిక్స్లో వచ్చిన 'యే కాళీ కాళీ ఆంఖేన్' వెబ్ సిరీస్తో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి ఆంచల్ సింగ్ తన అభిమానులకు శుభవార్త చెప్పింది. చాలా కాలంగా ప్రేమలో ఉన్న తన ప్రియుడు మోహిత్ చావ్లాతో ఆమె నిశ్చితార్థం చేసుకుంది. కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో ఈ వేడుక ఎంతో ఆత్మీయంగా జరిగింది.
ఎంగేజ్మెంట్కు సంబంధించిన అందమైన ఫోటోలను ఆంచల్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకుంది. దీంతో అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఇటీవల ఆమె షేర్ చేసిన కొన్ని ఫోటోలను చూసి చాలా మంది ఇప్పటికే పెళ్లి అయిపోయిందని భావించారు. అయితే ఇప్పుడు అవి నిశ్చితార్థ వేడుకకు సంబంధించినవేనని ఆమె స్పష్టం చేసింది.
ఈ వేడుకలో ఆంచల్ లేత నారింజ రంగు అనార్కలి డ్రెస్లో ఎంతో అందంగా కనిపించింది. బంగారు రంగు డిజైన్తో ఉన్న ఆ దుస్తులు ఆమెకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. మరోవైపు మోహిత్ చావ్లా ఐవరీ రంగు షేర్వానీలో కనిపించాడు. మోహిత్ ఒక భారతీయ వ్యాపారవేత్త. వీరిద్దరూ చాలా కాలంగా ప్రేమలో ఉన్నట్లు సమాచారం.
తన ప్రేమ ప్రయాణం గురించి ఆంచల్ మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించింది. పెళ్లి ప్రపోజల్ తనకు పెద్ద ఆశ్చర్యం కలిగించలేదని, కానీ కలిసి గడిపిన ఎన్నో చిన్న చిన్న క్షణాలే జీవితాంతం కలిసి ఉండాలనే నమ్మకాన్ని ఇచ్చాయని చెప్పింది. ప్రేమ అనేది ఒక్క సంఘటనతో కాకుండా, కాలక్రమంలో బలపడే అనుబంధమని ఆమె తెలిపింది.
తన డైమండ్ ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ గురించి కూడా ఆంచల్ మాట్లాడింది. ఆ ఉంగరం డిజైన్ చాలా క్లాసిక్గా, ఎప్పటికీ ట్రెండ్లో ఉండేలా అనిపించిందని చెప్పింది. అయితే ఉంగరం కంటే అది సూచించే ప్రేమ, నమ్మకం, జీవితాంతం కలిసి నడిచే బంధమే తనకు మరింత విలువైనదని వెల్లడించింది.
పెళ్లి ఏర్పాట్ల గురించి మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం రెండు కుటుంబాలు కలిసి అన్ని విషయాలను ప్లాన్ చేస్తున్నాయని తెలిపింది. ఈ ప్రయాణంలోని ప్రతి క్షణాన్ని ఎంతో ఆనందంగా ఆస్వాదిస్తున్నామని, జీవితంలో ఒక్కసారి మాత్రమే వచ్చే ఈ అందమైన దశను ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటామని చెప్పింది.ఆంచల్ సింగ్ ఈ శుభవార్తతో ఆమె అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. త్వరలో వీరి పెళ్లి తేదీపై కూడా అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.