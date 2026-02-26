Star Actress: డేటింగ్ మొదలైన నెలలోనే తల్లి అయిన స్టార్ నటి.. ఎవరంటే..?

Heroine Dating:
ఒకప్పుడు దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో స్టార్గా వెలిగిన ఈ నటి జీవితం అనేక మలుపులు తిరిగింది. కెరీర్ పీక్లో ఉండగానే ప్రేమ, పెళ్లి, విడాకులు వంటి వ్యక్తిగత మార్పులు ఆమె జీవితాన్ని కొత్త దిశగా నడిపించాయి. కొంతకాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉండి తనను తాను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసింది. ఆ తర్వాత మళ్లీ జీవితాన్ని కొత్తగా ప్రారంభించి, ఈ మధ్య.. తల్లి అయ్యి కుటుంబంతో ప్రశాంతంగా సమయం గడుపుతోంది.
దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్గా వెలిగిన అమల పాల్ ఇప్పుడు పూర్తిగా కుటుంబ జీవితంపై దృష్టి పెట్టింది. తమిళం, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో సినిమాలు చేసి తక్కువ చిత్రాలతోనే.. భారీ అభిమాన గణాన్ని సంపాదించింది. సహజమైన నటనతో పాటు బలమైన పాత్రలతో ఆమె ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించింది.
తన కెరీర్ ప్రారంభంలోనే తమిళ సినిమాలతో మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఆ తర్వాత తెలుగులో ‘బెజవాడ’, ‘లవ్ ఫెయిల్యూర్’ వంటి చిత్రాల్లో నటించి యువతలో మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. రామ్ చరణ్, అల్లు అర్జున్ లాంటి స్టార్ హీరోలతో పాటు విజయ్, విక్రమ్, ధనుష్ వంటి టాప్ నటులతో కూడా ఆమె కలిసి నటించింది. కెరీర్ అత్యున్నత దశలో ఉన్న సమయంలోనే ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం కూడా ఎక్కువగా వార్తల్లో నిలిచింది.
2014లో తమిళ దర్శకుడు ఎ.ఎల్. విజయ్ ను ప్రేమించి వివాహం చేసుకుంది. ఈ పెళ్లి అప్పట్లో పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే కొన్నేళ్ల తర్వాత ఇద్దరి మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు రావడంతో 2017లో విడాకులు తీసుకున్నారు. ఈ పరిణామం అభిమానులను తీవ్రంగా నిరాశకు గురి చేసింది. విడాకుల తర్వాత అమల పాల్ కొంతకాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉండి తన జీవితాన్ని కొత్తగా మలుచుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది.
ఆ తర్వాత ఆమె జీవితంలో మరో కొత్త అధ్యాయం మొదలైంది. 2023 నవంబర్ 5న వ్యాపారవేత్త జగత్ దేశాయ్ ను వివాహం చేసుకుంది. ఈ రెండో వివాహం చాలా సింపుల్గా జరిగింది. ఇటీవల ఈ దంపతులకు ఒక మగబిడ్డ జన్మించాడు. డేటింగ్ ప్రారంభమైన కొద్ది కాలంలోనే తల్లి కావడం ఆమె జీవితంలో పెద్ద మార్పుగా మారింది.
ప్రస్తుతం అమల పాల్ పూర్తిగా తన కుటుంబంతో సమయం గడుపుతూ ప్రశాంతమైన జీవితం గడుపుతోంది. కొంతకాలంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ ఆమె నటనను అభిమానులు ఇప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకుంటున్నారు. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదురైన మార్పుల తర్వాత ప్రశాంతమైన జీవితం ఎంచుకోవడం ఆమె పరిపక్వతకు నిదర్శనం. భవిష్యత్తులో ఆమె మళ్లీ సినిమాల్లో కనిపిస్తుందా లేదా అన్నది చూడాలి. ప్రస్తుతం మాత్రం అమల పాల్కు కుటుంబమే మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఉంది.