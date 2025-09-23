Star Heroine: చినపుడే మ్యాగజైన్ పైన ఫోటో.. ఇప్పుడు 3000 కోట్ల హీరోయిన్.. ఎవరో గుర్తుపట్టారా..?

Star Actress On Magazine: తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగుతున్న..ఒక అమ్మడు.. తన చిన్నప్పుడు.. గోకులం అనే మ్యాగజైన్ పై కనిపించింది అనే విషయం ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది. అసలు ఈ హీరోయిన్ చిన్నప్పుడే మ్యాగజైన్ పైన కనిపించింది అనే వార్త ఇప్పటివరకు తెలియక పోవడంతో.. ఆమె అభిమానులు సైతం ఆశ్చర్యపోతున్నారు..
ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీని ఏలుతున్న ఒక హీరోయిన్.. తన చిన్న వయసులోనే మ్యాగజైన్ పైన కనిపించింది అన్న విషయం ఇప్పటివరకు ఎవరికీ తెలియకపోవడం.. అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.
అందులో ఆ హీరోయిన్ చిన్న హీరోయిన్ కూడా కాదు.. పాన్ ఇండియా పరంగా సూపర్ స్టార్ గా ఎదిగింది. ప్రస్తుతం 3000 కోట్ల హీరోయిన్గా పేరు తెచ్చుకుంది. ఆమె రష్మిక మందాన.
రెండు చేతులకు వాచీలు పెట్టుకుని.. ఈ హీరోయిన్ మ్యాగజైన్ కవర్ పేజీపై.. తన చిన్నతనంలోనే ఫోటోకి ఫోజు ఇచ్చింది. ఈ పాప ఇప్పుడు ఫేమస్ హీరోయిన్ అయిపోయింది అని సోషల్ మీడియాలో ఆ చిన్నారి ఫోటో వైరల్ అవుతుంది.
ఇక ఈ ఫోటో చూసి రష్మిక అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అంత చిన్నప్పుడే రష్మిక మ్యాగజైన్ పై కనిపించిన.. ఇప్పటివరకు ఈ విషయం బయటకి రాకపోవడం వారిని షాక్ కి గురిచేస్తుంది.
2001లో గోకులం అనే మ్యాగజైన్ పై ఈ ఫోటో వచ్చింది. ‘ నా ఫస్ట్ కవర్ పేజీ ఇది.. అప్పట్లో జరిగిన ఫొటోషూట్ నాకింకా గుర్తుంది. మా అమ్మ దానిని ఎంతో భద్రంగా దాల్చింది. ఇప్పటికీ నా గురించి ఏ పత్రికలో వచ్చినా దాస్తుంటారు’ అంటూ ఒకసారి ఈ మ్యాగజైన్ ఫోటో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది ఈ హీరోయిన్.