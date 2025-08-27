Star Actress Casting Couch: ఇష్టం ఉండి.. ఆఫర్ల కోసం పడుకుంటే ఇబ్బంది ఏముంది.. స్టార్ నటి కీలక వ్యాఖ్యలు..

Star Actress Casting Couch Experience
బాలీవుడ్ లోనే కాదు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఆరోపణలు ఎక్కువగానే వింటూ ఉంటాము. చాలామంది దీని గురించి ఓపెన్ గా మాట్లాడగా మరి కొంతమంది మాత్రం దీని గురించి మాట్లాడడానికి ఇష్టపడరు. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఒక పాపులర్ నటి చేసిన వ్యాఖ్యలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి..
బిగ్బాస్ సీజన్ వన్ ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరికీ దగ్గరైన నటి దీక్ష దీక్షా పంత్. గుణశేఖర్ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా వచ్చిన వరుదు చిత్రం ద్వారా ఈ నటి తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది.
ఆ తర్వాత ఒక లైలా కోసం, గోపాల గోపాల, సోగ్గాడే చిన్నినాయన లాంటి సినిమాల్లో కనిపించిన దీక్ష.. చివరిగా ఈగో అనే చిన్న చిత్రంలో కనిపించింది.
ఇక ఈ అమ్మడుకి అనుకున్నన్ని అవకాశాలు మాత్రం రాలేదు. దీంతో ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో.. ఒక యాంకర్.. సెక్స్ అండ్ సక్సెస్.. రెండు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ముఖ్యమని మొదటిది ఇస్తే రెండోది మనకి వస్తది అనే సిద్ధాంతం నిజమేనా అని అడిగారు.
దానికి సమాధానంగా దీక్ష మాట్లాడుతూ..”అది నిజమైతే ఇప్పటికీ ఇండస్ట్రీలో ఇంత టాలెంట్ ఉండేది కాదు. అయితే ఇద్దరికీ ఇష్టం ఉంది.. ఆఫర్ల కోసం వాళ్లు పడుకుంటే సమస్య ఏంటి. నాకైతే అలాంటి అనుభవాలు ఎదురవ్వలేదు. మొదట్లో మాత్రం చేతితో కొన్ని సైగలు చేసేవాళ్ళు. నేను వాళ్ళ మొహం పైనే నో అని చెప్పేదాన్ని. వెంటనే ఆఫర్ రిజెక్ట్ చేసేవాళ్లు. కానీ అవకాశాలకు కోసం అందరితో క్లోజ్ గా ఉండలేము కదా. అందుకే నటిగా సక్సెస్ కాలేకపోయాను,” అని చెప్పకు వచ్చింది.
ఇక ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు మరోసారి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి తెలియజేసేటట్లు చేశాయి.