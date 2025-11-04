Prabhas: ప్రభాస్ పైన కన్నేసిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. త్వరలోనే రానున్న గుడ్ న్యూస్..!

Prabhas Career: ప్రభాస్ గురించి ఎవరికీ కూడా ప్రత్యేక పరిచయాలు అవసరం లేదు. ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా లెవెల్ లో స్టార్ హీరో ఎవరు అంటే వెంటనే ప్రభాస్ పేరు వినిపిస్తుంది. అయితే అలాంటి ప్రభాస్ గురించి ప్రస్తుతం ఒకసారి హీరోయిన్ చేసిన కామెంట్లు వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి..
ప్రభాస్ ఒక సంవత్సరానికి ఏకంగా రెండు నుంచి మూడు పాన్ ఇండియా సినిమాలు చేస్తూ దూసుకుపోతున్నారు. అభిమానులందరూ కేవలం ఈ హీరో పెళ్లి వార్త కోసమే ఎదురుచూస్తున్నారు. మరోపక్క..నేషనల్ క్రష్గా పేరుగాంచిన రష్మిక మందన్నా ఈ ఏడాది వరుస సినిమాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది.
ఇప్పటికే ఆమె నటించిన నాలుగు సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. వాటిలో రెండు హిట్ అవ్వగా, రెండు పరవాలేదు అనిపించుకున్నాయి. ఇప్పుడు ఆమె ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా నవంబర్ 7న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ఒక నూతన లవ్ స్టోరీగా తెరకెక్కింది. హీరోగా దీక్షిత్ శెట్టి నటించాడు. ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆసక్తి నెలకొంది.
రష్మిక ఇప్పటికే తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో ప్రముఖ స్టార్స్తో కలిసి నటించింది. తెలుగులో అల్లు అర్జున్, మహేష్ బాబు, విజయ్ దేవరకొండ, నాని వంటి స్టార్ హీరోలతో జోడీ కట్టింది. తమిళంలో విజయ్, ధనుష్, కార్తి లాంటి హీరోలతో నటించింది. బాలీవుడ్లో సల్మాన్ ఖాన్, రణ్బీర్ కపూర్, విక్కీ కౌశల్, సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా వంటి నటులతో స్క్రీన్ షేర్ చేసింది.
ఇప్పుడు రష్మిక కన్ను ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీలో అత్యంత పెద్ద స్టార్ అయిన ప్రభాస్పై పడింది. ఆయనతో నటించాలని తన మనసులో కోరిక ఉందని రష్మిక.. ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ ప్రమోషనల్ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది. ప్రభాస్తో నటించే అవకాశం వస్తే అది తన కెరీర్లో ఒక పెద్ద గౌరవంగా భావిస్తానని చెప్పింది. అంతేకాదు త్వరలోనే ప్రభాస్ టీం నుంచి కాల్ ఆశిస్తున్నాను అని కూడా చెప్పింది. ఈ కామెంట్లు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ప్రభాస్ తదుపరి సినిమాలో రష్మికను తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది అన్న వార్త కూడా వైరల్ అవుతుంది. మరి ఈ శుభవార్త ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని.. అభిమానులు కూడా ప్రభాస్–రష్మిక కాంబినేషన్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
రష్మిక ప్రస్తుతం ది గర్ల్ ఫ్రెండ్తో పాటు విజయ్ దేవరకొండతో కూడా మరో చిత్రం చేస్తోంది. రాహుల్ సాంక్రిత్యాన్ దర్శకత్వంలో పీరియాడికల్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. గీత గోవిందం.. డియర్ కామ్రేడ్ తర్వాత మూడోసారి ఈ జంట కలిసి పనిచేస్తుంది. ఇక విజయ్–రష్మికలు ఈ మధ్యనే.. రహస్యంగా నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారని, వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి చేసుకునే ఆలోచనలో ఉన్నారని టాక్ కూడా నడుస్తోంది.