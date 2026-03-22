  • Star Heroine: హీరోయిన్‌కు రక్తం కారేలా ఆ పని చేసిన హీరో.. ఏడ్చేసిన నటి.. కట్ చెప్పినా ఆగలేదు..!

Star Heroine: హీరోయిన్‌కు రక్తం కారేలా ఆ పని చేసిన హీరో.. ఏడ్చేసిన నటి.. కట్ చెప్పినా ఆగలేదు..!

Star Heroine Controversy : సినీ ఇండస్ట్రీలో కొన్ని సంఘటనలు ఎంత కాలం గడిచినా మరచిపోలేని వివాదాలుగా మిగిలిపోతాయి. అలాంటి సంఘటనల్లో ఒకటి బాలీవుడ్‌లో వచ్చిన “దయావాన్” సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఘటన. ఈ విషయం అప్పట్లో పెద్ద దుమారమే రేపింది.. ఇప్పటికీ అప్పుడప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటుంటారు.
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్..మాధురి దీక్షిత్ తన కెరీర్ ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడు ఈ సినిమా చేసింది. ఆమె అందం, నటన, డ్యాన్స్ వల్ల త్వరగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. కానీ ఈ సినిమా సమయంలో ఆమెకు ఒక అసౌకర్యమైన అనుభవం ఎదురైంది. సినిమాలో ఒక పాటలో భాగంగా కిస్సింగ్ సీన్ తీస్తున్నారు. ఆ సీన్ చిత్రీకరణ సమయంలో జరిగిన విషయం అప్పట్లో పెద్ద వివాదంగా మారింది.

సినిమా కథకు అనుగుణంగా ఆ సీన్ చేయాల్సి వచ్చింది. కానీ షూటింగ్ జరుగుతున్న సమయంలో, హీరో పాత్రలో పూర్తిగా లీనమై ఎక్కువగా రియల్‌గా నటించాడని చెబుతారు. దర్శకుడు ‘కట్’ అన్న తర్వాత కూడా ఆగలేదని, దాంతో హీరోయిన్‌కు అసౌకర్యం కలిగిందని వార్తలు వచ్చాయి. ఆ సమయంలో ఆమెకు గాయం కూడా అయ్యిందని ప్రచారం జరిగింది. ఆయన అప్పుడు ఆమె లిప్స్ కొరికేయడం వల్ల రక్తం వచ్చిందని.. దాంతో ఆమె ఏడ్చేసిందని.. ముఖ్యంగా కట్ చెప్పినా కానీ హీరోస్ ని ఆపలేదు అని చెప్పుకొచ్చారు.

ఈ సంఘటనతో సెట్స్‌లో ఉన్న వారంతా ఆశ్చర్యపోయారని చెబుతారు. ఆ తర్వాత హీరో ఆమెకు క్షమాపణ చెప్పినట్లు కూడా సమాచారం. అయినా కూడా ఈ విషయం మాధురికి మానసికంగా బాధ కలిగించిందని సినీ వర్గాలు చెబుతాయి.  

సినిమా విడుదలైన తర్వాత ఈ సీన్‌పై ప్రేక్షకుల నుంచి తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. కొంతమంది ఆ సన్నివేశాన్ని తీసేయాలని కూడా కోరారు. కానీ దర్శకుడు మాత్రం అది కథకు ముఖ్యమని చెప్పి అలాగే ఉంచినట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ సంఘటన మాధురి వ్యక్తిగతంగా బాధ కలిగించినా, ఆమె కెరీర్‌పై మాత్రం పెద్దగా ప్రభావం చూపలేదు. తర్వాత ఆమె ఎన్నో విజయవంతమైన సినిమాల్లో నటించి బాలీవుడ్‌లో టాప్ హీరోయిన్‌గా ఎదిగింది. ఆమెకు ధక్ ధక్ గర్ల్ అనే ప్రత్యేక పేరు కూడా వచ్చింది.

