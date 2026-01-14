Bold Heroine: 50 ఏళ్ల వయసులో చేస్తే తప్పేముంది..క్షమాపణ చెప్పే ప్రసక్తే లేదు.. స్టార్ హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Bold Heroine : బాలీవుడ్లో ఫిట్నెస్కి, డ్యాన్స్కి ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి మలైకా అరోరా. 50 ఏళ్ల వయసు దాటినా కూడా ఆమె చూపించే ఆత్మవిశ్వాస.. స్టేజ్ ప్రెజెన్స్కి ఇప్పటికీ కోట్ల మంది అభిమానులు ఉన్నారు. అయితే ఇటీవలి కాలంలో ఆమె చేసిన ఐటమ్ సాంగ్స్ కారణంగా కొంతమంది నెటిజన్లు ఆమెపై తీవ్రంగా విమర్శలు చేస్తున్నారు.
మలైకా పేరు చెప్పగానే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చే పాట Dil Se సినిమాలోని చయ్యా చయ్యా. ఆ తర్వాత “ మున్నీ బద్నామ్ హుయీ, అనార్కలి డిస్కో చలి లాంటి పాటలు ఆమె కెరీర్ని మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి.
గత ఏడాది కూడా ఆమె యో యో హనీ సింగ్ పాటలో..అలాగే పోయిజన్ బేబీ అనే ఐటమ్ సాంగ్లో కనిపించింది. ఈ పాటలతో ఆమె గ్లామర్ మళ్లీ చర్చకు వచ్చింది.
50 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఐటమ్ సాంగ్స్ చేయడంపై కొంతమంది విమర్శలు చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఇప్పుడు ఈ వయసులో ఇవన్నీ అవసరమా? అంటూ ట్రోల్స్ కూడా చేశారు. దీనిపై మలైకా చాలా స్పందించింది.“నేను డ్యాన్స్ను వదిలేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? దీనికి నేను ఎందుకు క్షమాపణ చెప్పాలి?” అని ఆమె ప్రశ్నించింది.
డ్యాన్స్ అనేది తనకు ఒక వ్యక్తీకరణ అని మలైకా చెప్పింది. వయసు ఎంతైనా తనకు నచ్చిన పని చేసేందుకు తాను వెనకాడనని స్పష్టం చేసింది. “52 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఇలా చేయగలగడం నాకు గర్వంగా ఉంది. ఇందులో తప్పేమీ లేదు” అని ఆమె వ్యాఖ్యానించింది.
మలైకా వ్యక్తిగత జీవితంపై కూడా ఎప్పుడూ చర్చలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అర్భజ్ ఖాన్ తో విడాకుల తర్వాత కూడా ఆమె ధైర్యంగా తన జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తోంది.