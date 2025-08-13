English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Star Heroine: నిమిషానికి 5 కోట్లు.. ఏందిరా బాబు ఈ హీరోయిన్ యవ్వారం..!

Star Actress :
స్టార్ హీరోగా నిలదొక్కుకోవడం సరే కానీ.. ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగతం మాత్రం కత్తి పైన సామూలాంటిది. కానీ అలాంటి వాటిని కూడా ప్రస్తుతం ఉన్న హీరోయిన్స్ కొంతమంది సాఫీగా సాగిపిచ్చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒక స్టార్ హీరోయిన్ యవ్వారం ప్రస్తుతం షాక్ కి గుడి చేస్తోంది. 
సౌత్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక హీరోయిన్ ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు కొనసాగాలి అంటే.. అది చాలా కష్టమైన పనే. కానీ అలాంటి అడ్డంకులు అన్నీ దాచుకొని ఒక హీరోయిన్ మాత్రం నిలబడింది.. 

ఆ హీరోయిన్ మరెవరో కాదు.. సౌత్ ఇండియా వారు లేడీ సూపర్ స్టార్ అని పిలుచుకుని నయనతార. హీరోయిన్స్ లో సూపర్ స్టార్ అనే పేరు తెచ్చుకునింది అంటేనే.. నయనతార ఏ స్టేజికి ఎదిగింది అన్న విషయం చెప్పొచ్చు. 

చంద్రముఖి సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన ఈ మలయాళీ ముద్దుగుమ్మ.. ఆ తర్వాత గజినీతో బ్లాక్ బస్టర్ సాధించింది. ఆ తర్వాత వరుసగా అవకాశాలు అందుకోవాలని ప్రారంభించింది. 

ప్రస్తుతం హైయెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న నయనతార ఈ మధ్య ఒక అడ్వటైజ్మెంట్ కోసం తీసుకున్న రెమ్యూనరేషన్ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.

కేవలం 50 సెకండ్ల అడ్వటైజ్మెంట్ కి ఈ హీరోయిన్ ఏకంగా ఐదు కోట్లు తీసుకుంది. అంటే 10 సెకండ్లకి కోటి రూపాయలు. ఇక ఇది తెలిసి సినీ ప్రేక్షకులు అందరూ ఏందిరా ఈ హీరోయిన్ యవ్వారం అంటూ అనుకుంటున్నారు.

