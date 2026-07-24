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Star Actress:1000కిపైగా హార్మోన్ ఇంజెక్షన్లు తీసుకున్న స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?

Written ByVishnupriya
Published: Jul 24, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:00 PM IST

Star Actress:తల్లి కావడం ప్రతి మహిళ జీవితంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన అనుభూతి. అయితే కొందరికి ఈ ఆనందం సులభంగా దక్కదు. అలాంటి కష్టమైన ప్రయాణాన్ని ఎదుర్కొన్న వారిలో నటి, మోడల్ తేజస్విని కొల్హాపురి కూడా ఒకరు. ఇటీవల ఆమె తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్న మాతృత్వ ప్రయాణం గురించి వెల్లడించి అందరినీ భావోద్వేగానికి గురిచేశారు.

Tejaswini Kolhapure miscarriage1/5

బాలీవుడ్ నటి

తేజస్విని కొల్హాపురి ప్రముఖ నటి పద్మిని కొల్హాపురి సోదరి. అలాగే బాలీవుడ్ నటి శ్రద్ధా కపూర్‌కు మేనత్త. టెలివిజన్ సీరియళ్లు, థియేటర్ నాటకాలు, కొన్ని సినిమాల ద్వారా ఆమె మంచి గుర్తింపు సంపాదించారు. కానీ ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొన్నారు. ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన తేజస్విని, తల్లి కావడానికి తాను మొత్తం ఐదు సార్లు ఐవీఎఫ్ చికిత్స చేయించుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ ప్రయాణం దాదాపు ఎనిమిదేళ్లు కొనసాగిందని చెప్పారు. ప్రతి ప్రయత్నం తనకు కొత్త ఆశను ఇచ్చినా, విఫలమైనప్పుడు తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యానని వెల్లడించారు.  

1000 injections2/5

ఐవీఎఫ్ చికిత్స

చికిత్సలో భాగంగా వెయ్యికి పైగా హార్మోన్ ఇంజెక్షన్లు తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని ఆమె చెప్పారు. తరచూ ఆసుపత్రికి వెళ్లడం, వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం, ఫలితాల కోసం ఎదురుచూడడం శారీరకంగానే కాకుండా మానసికంగానూ ఎంతో కష్టంగా అనిపించిందని వివరించారు.  

IVF journey3/5

తేజస్విని మాతృత్వ ప్రయాణం

ఈ ప్రయాణంలో రెండు సార్లు గర్భస్రావం కూడా జరిగిందని తేజస్విని తెలిపారు. ఆ సమయంలో తాను పూర్తిగా మానసికంగా కుంగిపోయానని చెప్పారు. అయినప్పటికీ ఆశను వదలకుండా మళ్లీ ప్రయత్నించాలని నిర్ణయించుకున్నానని పేర్కొన్నారు.  

Tejaswini Kolhapure motherhood4/5

తేజస్విని కొల్హాపురి ఐవీఎఫ్

చివరకు ఐదోసారి చేసిన ఐవీఎఫ్ చికిత్స విజయవంతమై, తాను ఓ కుమార్తెకు జన్మనిచ్చినట్లు ఆమె ఆనందంగా చెప్పారు. ఎన్నో సంవత్సరాల నిరీక్షణ తర్వాత బిడ్డ పుట్టడంతో ఆ రోజు తన జీవితంలో అత్యంత సంతోషకరమైన రోజుగా మిగిలిపోయిందని తెలిపారు. తేజస్విని తన అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ యువ దంపతులకు కూడా ఒక సూచన చేశారు. సాధ్యమైనంత వరకు పిల్లల గురించి ముందుగానే ఆలోచించడం మంచిదని అన్నారు. ఆలస్యంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల తాను ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నానని చెప్పారు.  

Tejaswini Kolhapure IVF5/5

తేజస్విని కొల్హాపురి

తేజస్విని కథ ఇప్పుడు చాలా మందికి ధైర్యాన్ని ఇస్తోంది. మాతృత్వం కోసం పోరాడుతున్న మహిళలకు ఆశను కోల్పోవద్దని, సరైన వైద్యుల సలహాతో ముందుకు సాగాలని ఆమె సందేశం అందించారు. ఆమె అనుభవం ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.

TAGS:
Tejaswini Kolhapure
Tejaswini Kolhapure IVF
Tejaswini Kolhapure motherhood
IVF journey
1000 injections
Tejaswini Kolhapure miscarriage

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