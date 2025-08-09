Star Actress: మద్యం తాగుతూ పిచ్చిపిచ్చిగా వాగేస్తున్న స్టార్ హీరోయిన్.. నన్ను వదలొద్దు అంటూ!

Star Herione: ప్రముఖ హీరోయిన్ ప్రియా వారియర్ తాజాగా పబ్బులో మందు.. తాగి పిచ్చిపిచ్చిగా వాగిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతుంది. ఇక ఆమె పక్కన కూర్చున్న అబ్బాయి కూడా కొన్ని బూతు పదాలు మాట్లాడటంతో ప్రస్తుతం ఈ వీడియో కాస్త అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది..
అందం , అభినయం ఉన్నప్పటికీ సక్సెస్ కానటువంటి హీరోయిన్స్ చాలామంది ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు. అలాంటి వారిలో హీరోయిన్ ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్ కూడా ఒకరు. 2018లో తనహ అనే మలయాళ సినిమా ఇండస్ట్రీ ద్వారా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ అమ్మడు.. ఆ తర్వాత ఓరు ఆధార్ లవ్ చిత్రం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా భారీ క్రేజ్ అందుకుంది.
ఆ తర్వాత చెక్, ఇష్క్, లైవ్, బ్రో, గుడ్ బాడ్ అగ్లీ తదితర చిత్రాలలో నటించింది అయినా కూడా పెద్దగా సక్సెస్ కాలేక పోయింది ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్. కానీ సోషల్ మీడియాలో మాత్రం నిరంతరం యాక్టివ్ గా ఉంటూ గ్లామర్ ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది. తాజాగా ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్ షేర్ చేసిన వీడియో మాట్లాడిన మాటలు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి.
ఇటీవల ఆమె పబ్ లో ఆల్కహాల్ తాగుతూ చేసిన రచ్చకు సంబంధించి ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతోంది. తన స్నేహితులతో కలిసి ఒక పబ్ లో రచ్చ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన పలువురు నెటిజెన్స్ సైతం ఏంటి ఇక్కడ ఉంది ప్రియా ప్రకాష్ వారియరా అంటూ ముక్కున వేలు వేసుకుంటున్నారు. పైగా ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్ తో ఉన్న స్నేహితులు కూడా స్మోకింగ్ చేస్తూ ఉన్నట్టుగా కూడా కనిపిస్తోంది.
అంతేకాకుండా చివరిలో తనను వదలొద్దు అంటే ఒక అబ్బాయిని వేడుకోవడం ఇక్కడ మరింత ఆశ్చర్యంగా మారింది దీనికి తోడు అక్కడ ఉన్న అబ్బాయిలు కూడా బూతులు తిడుతూ రెచ్చిపోయారు. మొత్తానికి అయితే ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్ కి సంబంధించిన ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడంతో ఇది చూసిన నెటిజన్స్ పలు రకాల కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
కొంపతీసి ప్రేమలో పడి ఇప్పుడు అతడిని వదలొద్దు అంటూ వేడుకుంటుందా అని కొంతమంది కామెంట్లు చేయగా.. మరి కొంత మంది తప్ప తాగి పిచ్చి బూతులు తిడుతోంది ఏంటి రా బాబు అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఈ ఒక్క వీడియోతో ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్ మళ్ళీ వార్తల్లో నిలిచింది అని చెప్పవచ్చు..