Anasuya: అనసూయ లాగా మందు తాగడం.. చీర థైస్ వరకు కట్టడం నేను చెయ్యలేను.. స్టార్ హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Anasuya Exposing : బుల్లితెర నుంచి వెండితెర వరకు పాపులారిటీ సంపాదించుకున్న నటి అనసూయ. టీవీ యాంకర్స్ కి కూడా గ్లామర్ పరంగా.. ప్రేక్షకుల దగ్గర..అన్ని మార్కులు పడతాయి అని ఆమె రుజువు చేసుకుంది . ఇక ఆ తర్వాత పుష్ప సినిమాతో ఏకంగా పాన్ ఇండియా ఇమేజ్ సొంతం చేసుకుంది.. అయితే ఈ నటి గురించి.. కొన్ని వివాదాలు ఎప్పుడు వినిపిస్తూనే ఉంటాయి..
బుల్లితెర జబర్దస్త్ షో తో తెగ ఇమేజ్ సొంతం చేసుకున్న అనసూయ.. ఆ తరువాత సినిమాల్లోకి కూడా అడుగుపెట్టింది. ముఖ్యంగా రంగస్థలం రంగమ్మత్త పాత్రతో.. తనకంటూ ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది.
సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన.. ఈ చిత్రం అప్పట్లో మంచి విజయం సాధించింది. ముఖ్యంగా ఈ చిత్రంతో అనసూయ.. రంగమ్మత్త లాంటి పాత్రలు తేలికగా చేస్తుంది అని కూడా రుజువు చేసుకుంది. అయితే ఈ పాత్ర గురించి ఒక తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు పలు విమర్శలకు దారితీస్తున్నాయి.
ఒకప్పుడు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంతో పాపులారిటీ తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ రాశి. ఇక ఈమధ్య రాసి కొన్ని సినిమాలు ఒప్పుకుంటూ తెలుగు ప్రేక్షకులకు మళ్లీ కనిపిస్తోంది. ఈ క్రమంలో రంగస్థలం రంగమ్మత్త పాత్ర ముందుగా తనకే వచ్చింది అని చెప్పుకొచ్చింది రాశి.
“చీర థైస్ వరకు కట్టడం , మందు తాగడం లాంటి..సీన్లు చేయడం నావల్ల కాదు.. అందుకే రంగస్థలం సినిమా నుంచి తప్పుకున్నానని. నా బదులు చేసిన అనసూయ రంగమ్మత్త పాత్రలో చాలా బాగా నటించారు,”అని చెప్పుకొచ్చింది.
కొంతమంది రాశి తన కన్నా అనసూయ బాగా నటించింది అని చెప్పడం చాలా మంచి ప్రవర్తన అని అంటుండగా మరి కొంతమంది మాత్రం అలా చెప్పడం కోసం.. నేను అలాంటి సీన్లు చెయ్యను అని చెప్పడం తప్పు అని విమర్శిస్తున్నారు.