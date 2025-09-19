English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Akkineni Heroes: నాగేశ్వరరావు, నాగార్జున, నాగచైతన్య, అఖిల్.. నలుగురితో కలిసి నటించిన ఏకైక హీరోయిన్..ఎవరంటే..

Akkineni Heroes Herione: అక్కినేని ఈరోజు అందరితోనూ ఒకసారి హీరోయిన్ నటించింది. అయితే ఆ హీరోయిన్ శ్రియ కాదు, సమంత కాదు. ఒక సూపర్ స్టార్ హీరోయిన్ అక్కినేని హీరోలు అందరితో అనగా నాగేశ్వరరావు దగ్గరనుంచి.. అఖిల్ వరకు ప్రతి ఒక్కరితో నచ్చేసింది ఈ హీరోయిన్. 
 
అక్కినేని ఫ్యామిలీ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీని మూడు తరాల నుంచి తమ నటనలతో ఆకట్టుకుంటున్నారు. నాగేశ్వరరావుతో మొదలైన అక్కినేని లెగసి.. ఆ తర్వాత నాగార్జునతో కంటిన్యూ కాగా.. ప్రస్తుతం నాగచైతన్య, అఖిల్ కూడా సినిమాల్లో కొనసాగుతున్నారు.

అయితే ఈ మూడు తరాలతో.. అనగా నలుగురు హీరోలతోనూ ఒక హీరోయిన్ నటించి అరుదైన రికార్డ్ సాధించింది. ఆ హీరోయిన్ మరెవరో కాదు రమ్యకృష్ణ.

ముందుగా అక్కినేని నాగేశ్వర రావుతో.. దాగుడుమూతల దాంపత్యం, సూత్రధారులు,  ఇద్దరే ఇద్దరు వంటి సినిమాల్లో నటించిన రమ్యకృష్ణ ఆ తర్వాత నాగార్జునతో రమ్యకృష్ణ హీరోయిన్‌గా ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలు చేసింది. వీరిద్దరూ కలిసి 10 సినిమాలకు పైగానే నటించారు.

ఈ మధ్య కూడా నాగార్జునతో సోగ్గాడే చిన్నినాయన సినిమాలో కనిపించింది.. ఇక నాగచైతన్యతో.. శైలజా రెడ్డి అల్లుడు.. బంగార్రాజు లాంటి సినిమాల్లో కనిపించి మెప్పించింది. 

ఇక అఖిల్తో కూడా మనం సినిమాలో కలిసి నటించింది రమ్యకృష్ణ. ఇందులో అఖిల్ కి అమ్మగా కనిపించింది. మొత్తానికి ఇలా నలుగురు హీరోలతోనూ నటించి.. తను ఎలాంటి క్యారెక్టర్ అయినా చేయగలను అని మరోసారి రుజువు చేసుకుంది..

