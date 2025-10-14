Ramya Krishna: స్టార్ డైరెక్టర్ చేసిన పనికి.. విపరీతంగా ఏడ్చిన రమ్యకృష్ణ.. చీర, పూలు ఇస్తూ..!

Ramya Krishnan Career: ఎలాంటి క్యారెక్టర్ అయినా అద్భుతంగా.. చేయగలిగే హీరోయిన్స్ లో రమ్య కృష్ణ ఒకరు. నరసింహ లాంటి సినిమాతో రజినీకాంత్ నటనని సైతం మించి పోయేలా నటించి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.. అయితే అలాంటి రమ్యకృష్ణ ఒక స్టార్ డైరెక్టర్ వల్ల.. విపరీతంగా ఏడ్చిందంట.. ఇంతకీ ఆయన ఎవరంటే..
తెలుగు సినిమా ప్రపంచంలో కుటుంబ కథా చిత్రాలకు. ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు ఎస్.వి. కృష్ణారెడ్డి. 90వ దశకంలో ఆయన తెరకెక్కించిన శుభలగ్నం, మావిచిగురు, వినోదం, పెళ్లాం ఊరెళితే వంటి చిత్రాలు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో చిరస్మరణీయంగా నిలిచిపోయాయి..
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని ఆరవల్లి గ్రామానికి.. చెందిన కృష్ణారెడ్డి చిన్నప్పటి నుంచే సినిమాలపై మక్కువతో ఉండేవారు. డిగ్రీ పూర్తి చేసిన తర్వాత సినిమాల్లో అవకాశాల కోసం మద్రాసు వెళ్లి, 1991లో కొబ్బరి బోండాం చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. తరువాత యమలీల..టాప్ హీరో.. ఆహ్వానం, దీర్ఘ సుమంగళి భవ, బడ్జెట్ పద్మనాభం వంటి సినిమాలతో భారీ విజయాలు సాధించారు.
కృష్ణారెడ్డి సినిమాల్లో హీరోయిన్ల పాత్రలకు ఉన్న ప్రాధాన్యం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. ఆయన సినిమాల్లో మహిళా పాత్రలు కేవలం అందాన్ని చూపించడానికి కాకుండా కథలో ప్రధాన మలుపుగా ఉండేవి. ఈ కారణంగా మహిళా ప్రేక్షకులు.. కూడా ఆయన సినిమాలను ఎంతో ఇష్టపడేవారు.
1997లో శ్రీకాంత్..రమ్యకృష్ణ జంటగా ఆయన తెరకెక్కించిన ఆహ్వానం సినిమా బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అయింది. ఈ సినిమాలో రమ్యకృష్ణ నటనకు విపరీతమైన ప్రశంసలు లభించాయి. షూటింగ్ ముగిసిన తర్వాత రమ్యకృష్ణ వెళ్లే సమయంలో ఎస్.వి. కృష్ణారెడ్డి ఎంతో సాంప్రదాయంగా ఆమెకు వీడ్కోలు ఇచ్చారు. వెండి పళ్లెంలో పట్టుబట్టలు, రూ.10వేల నగదు, బొట్టు పెట్టి ఆమెను గౌరవంగా సాగనంపారు అంట.
ఇక ఇదంతా చూసిన రమ్యకృష్ణ వెంటనే ఎక్కి ఎక్కి ఏడ్చారంట... ఈ విషయాన్ని కృష్ణారెడ్డి స్వయంగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు.
ఆయన సినిమాలు ఎలాంటి అసభ్య సన్నివేశాలు లేకుండా.. కుటుంబమంతా.. కూర్చొని చూడగలిగేలా ఉండేవి. దర్శకుడిగానే కాకుండా ఆయన నటుడిగా కూడా తన ప్రతిభ చూపించారు. ఉగాది, అభిషేకం వంటి చిత్రాల్లో హీరోగా నటించి ప్రశంసలు అందుకున్నారు.