Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Dia Mirza: వందల మంది ముందు దుస్తులు విప్పాల్సి వచ్చింది.. దియా మీర్జా షాకింగ్ కామెంట్స్

Dia Mirza: వందల మంది ముందు దుస్తులు విప్పాల్సి వచ్చింది.. దియా మీర్జా షాకింగ్ కామెంట్స్

Written ByVishnupriya
Published: Aug 28, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:58 AM IST

Dia Mirza:బాలీవుడ్ నటి దియా మీర్జా తన కెరీర్‌లో ఎదుర్కొన్న ఒక కఠినమైన అనుభవాన్ని తాజాగా గుర్తు చేసుకున్నారు. కెరీర్ ప్రారంభంలో తన శరీరం గురించి తనకు అంతగా నమ్మకం ఉండేది కాదని ఆమె చెప్పారు. అయితే ఒక సినిమా, అందులోని ఒక పాట తనలో చాలా మార్పు తీసుకొచ్చిందని తెలిపారు.

Dia Mirza Emraan Hashmi1/5

దియా మీర్జా

దియా మీర్జా 2001లో రెహ్నా హై తేరే దిల్ మే సినిమాతో బాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టారు. ఆ తర్వాత ఎన్నో సినిమాల్లో నటించిన ఆమెకు కొన్ని పాత్రలు మంచి గుర్తింపు తెచ్చాయి. అయితే 2004లో వచ్చిన తుమ్సా నహీ దేఖా సినిమా తనకు చాలా ప్రత్యేకమైనదని దియా చెప్పారు. ఇమ్రాన్ హష్మీతో కలిసి నటించిన ఈ సినిమాలోని ముఝే తుమ్సే మొహబ్బత్ హై పాట షూటింగ్ తనకు ఎంతో సవాలుగా అనిపించిందని గుర్తు చేసుకున్నారు.  

Dia Mirza Mujhe Tumse Mohabbat Hai2/5

దియా మీర్జా తాజా వార్తలు

ఆ పాట కోసం తన కంఫర్ట్ జోన్‌ నుంచి బయటకు రావాల్సి వచ్చిందని దియా తెలిపారు. షూటింగ్ సమయంలో వందల మంది ఉన్న సెట్లో చాలా తక్కువ దుస్తులతో నటించాల్సి వచ్చిందని చెప్పారు. ఒక అమ్మాయిగా అది తనకు చాలా కష్టమైన అనుభవమని ఆమె వివరించారు. ఆ పాట షూటింగ్ సమయంలో తనకు చాలా తక్కువ దుస్తులతో నటించాల్సి వచ్చిందని దియా మీర్జా తెలిపారు. వందల మంది ఉన్న షూటింగ్ సెట్‌లో బ్రా, లోదుస్తుల వరకు మాత్రమే ధరించి నటించడం తనకు చాలా కష్టమైన అనుభవమని చెప్పారు.   

Dia Mirza shocking revelation3/5

దియా మీర్జా షాకింగ్ కామెంట్స్

అయితే సినిమా పాత్రను నిజాయితీగా చూపించాలనే ఆలోచనతో ఆ సన్నివేశాన్ని పూర్తి చేశానని ఆమె తెలిపారు. షూటింగ్ సమయంలో కొరియోగ్రాఫర్ వైభవి మర్చంట్‌తో పాటు మొత్తం టీమ్ తనకు సురక్షితంగా, సౌకర్యంగా అనిపించేలా చూసిందని దియా చెప్పారు.  

Dia Mirza latest news4/5

ముఝే తుమ్సే మొహబ్బత్ హై

మొదట తన శరీరం గురించి ఉన్న భయాలు, సంకోచాలు ఆ అనుభవం తర్వాత చాలా వరకు తొలగిపోయాయని దియా అన్నారు. ఆ పాట తనలో కొత్త ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తీసుకొచ్చిందని చెప్పారు. సినిమాలోని పాత్రను నిజాయితీగా చూపించడం ముఖ్యమని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, తన ముందు ఎంతమంది ఉన్నారనే విషయం పెద్దగా పట్టించుకోలేదని తెలిపారు.  

Dia Mirza5/5

దియా మీర్జా ఇమ్రాన్ హష్మీ

హైదరాబాద్‌లో సంప్రదాయ కుటుంబంలో పెరిగిన తనకు అప్పట్లో ఎన్నో ఆలోచనలు, పరిమితులు ఉండేవని దియా చెప్పారు. కానీ ఆ సినిమా ద్వారా వాటిలో చాలా మార్పు వచ్చిందన్నారు. తన 25 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణంలో ఎదురైన ఇలాంటి అనుభవాలే తనను నటిగా మరింత మెరుగ్గా తీర్చిదిద్దాయని దియా మీర్జా తెలిపారు. ఇప్పటికీ ప్రతి అనుభవం నుంచి నేర్చుకుంటూనే ఉన్నానని, భవిష్యత్తులో కూడా మరింత మంచి నటిగా ఎదగాలని కోరుకుంటున్నానని చెప్పారు.

TAGS:
Dia Mirza
Dia Mirza latest news
Dia Mirza shocking revelation
Dia Mirza Mujhe Tumse Mohabbat Hai
Dia Mirza Emraan Hashmi

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రాఖీ పండగ వేళ భారీగా పతనమైన బంగారం ధరలు.. తులంపై ఏకంగా రూ. 3000వేలు డౌన్..!!
2
3
4
5