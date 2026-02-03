Divorce: విడాకులకు సిద్ధం అవుతున్న స్టార్ నటి…పెళ్లైన కొద్ది రోజులకే..!

Star actress divorce : బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేని పేరు శోభా శెట్టి. స్టార్ మా ఛానల్లో ప్రసారమైన కార్తీక దీపం సీరియల్ ద్వారా ఆమె తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైంది. ఈ సీరియల్లో నెగటివ్ షేడ్ ఉన్న పాత్రలో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ముఖ్యంగా విలన్ పాత్రలో ఆమె నటన ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది.
కార్తీక దీపం సీరియల్ భారీ విజయం సాధించడంతో శోభా శెట్టి పేరు బాగా పాపులర్ అయింది. ప్రస్తుతం ఆ సీరియల్కు సీక్వెల్గా కార్తీకదీపం 2 వస్తుండగా.. మొదటి భాగం ద్వారా వచ్చిన క్రేజ్ ఇప్పటికీ ఆమెకు ఉంది. ఈ పాపులారిటీతో ఆమె బిగ్ బాస్ షోలో కంటెస్టెంట్గా కూడా పాల్గొంది. అయితే బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఆమె ప్రవర్తన వల్ల కొంత నెగిటివిటీ ఎదురైంది.
బిగ్ బాస్ తర్వాత చాలామంది కంటెస్టెంట్లు సినిమాలు, సీరియల్స్తో బిజీ అవుతుంటారు. కానీ శోభా శెట్టికి ఆ స్థాయిలో అవకాశాలు మాత్రం రాలేదు. దీంతో ఆమె కొంతకాలంగా సీరియల్స్కు దూరంగా ఉంది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా యాక్టివ్గా ఉంటూ తన అభిమానులతో టచ్లో ఉంటుంది.
ఇటీవల శోభా శెట్టి సీక్రెట్గా పెళ్లి చేసుకున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. కార్తీక దీపం సీరియల్లో నటించిన యశ్వంత్ రెడ్డితో.. ఆమెకు పరిచయం ఏర్పడి, ఇద్దరూ ప్రేమలో పడ్డారని ప్రచారం జరిగింది. 2024 ఏప్రిల్లో నిశ్చితార్థం జరిగినట్లు సమాచారం. తర్వాత పెళ్లి విషయం బయటకు రాకపోవడంతో నెట్టింట రకరకాల ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. ఆ తర్వాత సీక్రెట్గా పెళ్లి చేసుకుని అందరికీ షాక్ ఇచ్చింది.
ఇప్పుడు మరోసారి వీరిద్దరి మధ్య గొడవలు జరిగాయని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇటీవల ఇద్దరూ కలిసి కనిపించకపోవడం వల్ల ఈ ప్రచారం మరింత పెరిగింది. అయితే దీనిపై ఇప్పటివరకు శోభా శెట్టి ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు. అందుకే ఇందులో నిజం ఎంతుందో తెలియాల్సి ఉంది.
ప్రస్తుతం శోభా శెట్టి తన యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా వీడియోలు చేస్తూ బిజీగా ఉంది. అంతేకాదు పలు యూట్యూబ్ ఛానల్స్కు యాంకర్గా కూడా పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం. సోషల్ మీడియా ద్వారా మంచి ఆదాయం సంపాదిస్తూ, ఇటీవల ఒక చిన్న బిజినెస్ కూడా ప్రారంభించింది. ఇక భవిష్యత్తులో మళ్లీ సీరియల్స్ చేస్తుందా? లేదా కొత్త దారిలో వెళ్తుందా? అన్నది చూడాలి.