Star Actress: ఫైనల్ గా ఫోన్లో తన లవర్ తో ఉన్న డీపీని చూపించేసిన స్టార్ హీరోయిన్!

Star Heroine: తాజాగా ఒక స్టార్ హీరోయిన్ రెస్టారెంట్ నుండి బయటకి వస్తూ.. ఫోన్లో తన లవర్ తో ఉన్న డీపీని చూపించేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.ఇతడు ఎవరో తెలుసుకోవాలని అభిమానులు కూడా ఆసక్తికర వస్తున్నారు
సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎఫైర్స్ ఎప్పుడు సర్వసాధారణంగానే వినిపిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా హీరో , హీరోయిన్స్ మధ్య ఎఫైర్లు అనేవి ఎప్పుడు వినిపిస్తూ ఉంటాయి. సౌత్ ఇండస్ట్రీతో పోలిస్తే బాలీవుడ్లో ఇలాంటి రూమర్స్ మరింత ఎక్కువగా వినిపిస్తుంటాయని చెప్పవచ్చు. కొంతమంది రిలేషన్ మెయింటెయిన్ చేసి వివాహం చేసుకున్నవారు ఉన్నప్పటికీ.. మరి కొంతమంది బ్రేకప్ చెప్పుకున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. అలా ఇప్పుడు తాజాగా బాలీవుడ్ లో ఒక హీరోయిన్ ప్రేమ వ్యవహారం మరొకసారి వార్తలలో నిలుస్తోంది.
ఆ హీరోయిన్ ఎవరో కాదు శ్రద్ధా కపూర్. బాలీవుడ్ లో ఈ ముద్దుగుమ్మకు సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉందని చెప్పవచ్చు. సినిమాలలో కంటే సోషల్ మీడియాలో నిరంతరం హాట్ ఫోటోలతో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆషికి 2 సినిమాతో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చి అతి తక్కువ సమయంలోనే స్టార్ హీరోయిన్గా పేరు సంపాదించింది. తెలుగులో ప్రభాస్ కు జోడిగా సాహో సినిమాలో కూడా నటించింది.
బాలీవుడ్లో అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న హీరోయిన్గా పేరు సంపాదించిన శ్రద్ధ కపూర్ గతంలో ఆదిత్య రాయ్ తో రిలేషన్ లో ఉందని వార్తలు వినిపించాయి.. ఆ తర్వాత మళ్లీ తన చిన్ననాటి స్నేహితుడితో ప్రేమలో ఉందని, వివాహం చేసుకుంటుందనే విధంగా కూడా వార్తలు వినిపించాయి. View this post on Instagram A post shared by Bollywood update (@bollywood_celebrity.02)
గత కొద్దిరోజులుగా మాత్రం ప్రముఖ రచయిత రాహుల్ మోడీతో రిలేషన్ లో ఉందనే వార్తలు ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి. అందుకు తగ్గట్టుగానే వీరిద్దరూ కలిసి అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు తాజాగా శ్రద్ధ కపూర్ ఒక రెస్టారెంట్ నుంచి బయటికి వస్తుండగా. అక్కడ ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఫోటోలు తీస్తున్న సందర్భంలో ఒక నిజం బయటపడింది.
అదేమిటంటే తన మొబైల్ లో స్క్రీన్ లాక్ ఆన్ చేసిన వెంటనే తన బాయ్ ఫ్రెండ్ రాహుల్ మోడీతో కలిసి సెల్ఫీ దిగిన ఫోటో మొబైల్ స్క్రీన్ వాల్ పేపర్ మీద పెట్టుకున్న విషయం బయటపడింది. ఇది చూసిన అందరూ ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. మొత్తానికైతే తన లవర్ ను రివీల్ చేసింది అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.