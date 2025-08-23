English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Star Anchor: తల్లితప్పుల కోసం వేధించడంతో.. చివరికి డ్రైవర్ ని పెళ్లి చేసుకున్న స్టార్ యాంకర్.. అప్పట్లో జూనియర్ శ్రీదేవి అంటూ..!

Small Screen Sridevi
తెలుగులో హీరోయిన్ సే కాదు యాంకర్స్ కి కూడా మంచి పాపులారిటీ ఉంటుంది. సుమా, అనసూయ, రష్మీ, ఉదయభాను లాంటి వాళ్ళు యాంకర్స్ గా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. అయితే విధంగా ఒకరు తమ సొంత డ్రైవర్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అన్న విషయం మీకు తెలుసా..?
1 /5

మన తెలుగులో యాంకర్స్ కూడా ఎంతో అందంగా ఉంటారు అని రుజువు చేసిన యాంకర్స్.. ఉదయభాను, అనసూయ, రష్మి..

2 /5

వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా తమ అందంతో.. బుల్లితెరపై ఎంతో మెప్పించారు. ముఖ్యంగా.. ఎన్నో సంవత్సరాల ముందే అందమైన యాంకర్ అనగానే ఉదయభాను..పేరు వినిపించేది. అంతేకాదు అప్పట్లో చాలామంది ఈమని బుల్లితెర శ్రీదేవి అని కూడా పిలిచే వాళ్ళు. 

3 /5

ఇక ఉదయభాను కొన్ని సినిమాలలో కూడా కనిపించి మెప్పించింది. డాన్స్ బేబీ డాన్స్, వన్స్ మోర్ ప్లీజ్ ఇలాంటి షోలతో అలరించిన ఉదయభానుకి కొద్దిరోజుల తర్వాత ఆఫర్లు తగ్గుతూ వచ్చాయి.   

4 /5

ఇక అప్పట్లో ఉదయభాను తల్లి తన దగ్గర డబ్బులు కోసం చాలా వేధించేది అంటూ ఆమె కంప్లైంట్ కూడా వేసింది. ఇక ఉదయభాను వాళ్ళ అమ్మతో కొన్ని బాధలు పడుతున్నప్పుడు తన డ్రైవర్ తన గురించి అర్థం చేసుకొని ఎంతో ఓదార్చి.. తన బాగోగులు చూసుకునే వారంట.

5 /5

ఇక అందుకే తన డ్రైవర్ అయిన విజయేంద్ర మౌళినే ఆ తర్వాత ఉదయభాను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. ఈమెకు ప్రస్తుతం ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు.

