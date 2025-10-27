Anchor Sreemukhi Photos: శ్రీముఖి.. ఈ ఎనర్జిటిక్ యాంకర్ గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. సోషల్ మీడియాలో ఎంతో యాక్టివ్గా ఉండే శ్రీముఖి.. నిత్యం తన ఫోటోస్, పర్సనల్ విషయాలను పంచుకుంటూ.. అభిమానులకు దగ్గరగా ఉంటుంది. తాజాగా లెహంగాలో శ్రీముఖి షేర్ చేసిన ఫొటోలు.. నెట్టింట్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. మరి మీరు కూడా ఆ ఫొటోస్పై ఓ లుక్ వేయండి.
యాక్టింగ్పై ఇంట్రెస్ట్తో సినీ పరిశ్రమకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది శ్రీముఖి. కెరీర్ స్టార్టింగ్లో హీరోలకి చెల్లెలిగా చిన్న చిన్న పాత్రల్లో నటించింది ఈ యాంకర్. అల్లు అర్జున్-జులాయి, రామ్ పోతినేని-నేను శైలజ సినిమాలో సిస్టర్ రోల్స్లో కనిపించింది.
ఈ ఎనర్జిటిక్ యాంకర్ పటాస్ కామెడీ షోతో తెలుగు ఫ్యాన్స్కు పరిచయమైంది. అయితే శ్రీముఖి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న టాప్ యాంకర్లలో ఒకరు అనడంలో ఎలాంటి డౌట్ అక్కర్లేదు.
ప్రస్తుతం బ్యాక్ టూ బ్యాక్ రియాల్టీ షోలతో బిజీబిజీగా గడుపుతోంది యాంకర్ శ్రీముఖి. అంతేకాకుండా సినిమా ఈవెంట్స్కు కూడా హోస్ట్గా చేస్తూ తన సత్తా చాటుతోంది.
అంతేకాకుండా బిగ్బాస్ షోలో కూడా పాల్గొంది శ్రీముఖి. ఆ తర్వాత ఈ బ్యూటీ గ్రాఫ్ అమాంతం పెరిగింది. బిగ్ బాస్లో తన ఆటతీరుతో జనాలను ఆకట్టుకుని షోలో రన్నరప్గా నిలిచింది శ్రీముఖి.
ఈ మధ్య బిగ్బాస్ అగ్నీపరీక్షలో హోస్టుగా చేసి, తన యాంకరింగ్తో అందరినీ ఆకట్టుకుంది శ్రీముఖి.
కెరీర్ పరంగా ఎంత బిజీగా ఉన్న.. సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఫుల్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది శ్రీముఖి. ఎప్పటికప్పుడూ తన లేటెస్ట్ ఫొటోలను ఫ్యాన్స్తో పంచుకుంటుంది.
తాజాగా శ్రీముఖి తన ఇన్ స్టాలో లెహంగాలో దిగిన క్యూట్ ఫొటోస్ని షేర్ చేసింది. ఇప్పుడు శ్రీముఖి షేర్ చేసిన ఆ ఫొటోలు నెట్టింట్లో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
అచ్చ తెలుగు అమ్మాయిలా ఎంతో చక్కగా రెడీ అయింది శ్రీముఖి. లెహంగా వేసుకున్న శ్రీముఖి లుక్ ఎంతో మెస్మరైజింగ్గా ఉంది.
ఇక ఆ ఫొటోలు చూసిన శ్రీముఖి ఫ్యాన్స్, నెటిజన్లు.. బ్యూటిఫుల్, బుట్టబొమ్మ, లుకింగ్ గార్జియస్ అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.