Anchor Udaya Bhanu Rejects And Shocks To Pawan Kalyan Know The Reason: సినీ పరిశ్రమలో పవర్ స్టార్గా గుర్తింపు పొందిన పవన్ కల్యాణ్కు స్టార్ యాంకర్ ఉదయభాను షాక్ ఇచ్చారు. వారిద్దరూ కలిసి నటించాల్సి ఉండగా.. ఉదయభాను తిరస్కరించింది. పవన్ కల్యాణ్నే తిరస్కరించడానికి గల కారణం.. వాటి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తెలుగు బుల్లితెరతోపాటు సినీ పరిశ్రమలో గుర్తింపు పొందిన యాంకర్, నటి ఉదయభాను. చక్కటి సౌందర్యం.. హీరోలంతా పొడవు.. అందంచందం ఉండడంతోపాటు చమత్కరించే మాటలు.. తెలుగింటి ఆడపిల్లగా రాణించారు. ఉదయభాను అంటే అందరికీ ఠక్కున గుర్తుకువస్తారు.
స్టార్ యాంకర్గా కొనసాగుతున్న సమయంలోనే సినిమాల్లోనే మెరిశారు. కొన్ని సినిమాల్లో నటిగా నటించగా.. మరికొన్ని సినిమాల్లో ఐటమ్ పాటలకు నృత్యం చేసి ప్రేక్షకులను మత్తెక్కించారు. అలాంటి ఉదయభాను నేటి ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సినిమాను తిరస్కరించారని తెలిసి అందరూ అవాక్కయ్యారు.
ప్రస్తుతం బార్బరిక్ త్రిబాణధారి సినిమాతో మరోసారి ప్రేక్షకులను పలకరించేందుకు ఉదయభాను సిద్ధమయ్యారు. సత్యరాజ్ కీలక పాత్రలో నటించిన ఈ సినిమా ఆగస్టు 22వ తేదీన థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా ప్రచార కార్యక్రమంలో భాగంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఉదయభాను కీలక విషయాన్ని వెల్లడించారు.
తాను కొన్ని సినిమాల్లో ప్రత్యేక పాటలు (ఐటమ్ సాంగ్స్) చేయడానికి అంగీకరించలేదని ఉదయభాను తెలిపారు. వాటిలో త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో పవన్ కల్యాణ్ నటించిన 'అత్తారింటికి దారేది'. ఆ సినిమాలో పార్టీ సాంగ్కు నటించాలని అడిగితే తాను తిరస్కరించినట్లు ఉదయభాను వెల్లడించారు. తనకు స్క్రిప్ట్ నచ్చకపోవడంతో నేరు దర్శకుడితో వేరేవాళ్లను తీసుకోవాలని చెప్పినట్లు ఉదయభాను వివరించారు.
ఆ సినిమాలో నటించకపోవడానికి కారణం స్క్రిప్ట్ నచ్చకపోవడం ఒక కారణమైతే.. ఆ సాంగ్ చేసేందుకు తాను భయపడినట్లు ఉదయభాను తెలిపారు. 'అంత పెద్ద స్టార్స్ మధ్య పార్టీ సాంగ్ కావడంతో చేసేందుకు వెనకడుగు వేశా' అని ఉదయభాను అసలు విషయాన్ని వెల్లడించారు.