Mittali Parulkar: బ్రెడ్డు ముక్కలు అమ్ముకుంటున్న స్టార్‌ క్రికెటర్‌ భార్య.. సంపాదన తెలిస్తే షాక్!

Shardul Thakur Wife Mittali Parulkar Shocking Business She Earns Monthly Lakhs Of Profits: భారత స్టార్‌ ఆటగాడి భార్య పొట్టకూటి కోసం సొంత వ్యాపారం ప్రారంభించింది. భర్త కోట్లు కోట్లు సంపాదిస్తున్నా కూడా ఆమె సొంత కాళ్లపై నిలబడాలనే ఆశయంతో బ్రెడ్డు ముక్కలు అమ్ముకుంటోంది. ఆ క్రికెటర్‌ భార్య ఎవరు? ఆమె వివరాలు, సంపాదన తెలుసుకుందాం.
ఐపీఎల్ 2025లో అద్భుతాలు చేసిన క్రికెటర్‌ శార్దూల్ ఠాకూర్. భారత క్రికెట్‌ జట్టులో కీలక ఆటగాడిగా కొనసాగుతున్న శార్దూల్‌ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించి కీలక విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆయన భార్య అతడిపై ఆధారపడకుండా సొంత కాళ్లపై నిలబడడం విశేషం. ఆమె ఏం బిజినెస్‌ చేస్తుందో తెలుసుకుందాం.

శార్దూల్‌ ఠాకూర్‌ సతీమణి మిథాలీ పరుల్కర్‌ మాత్రం భర్త సంపాదన కాకుండా సొంత వ్యాపారం చేస్తూ బిజీగా ఉంది. స్టార్‌ క్రికెటర్‌ భార్య అయ్యి ఉండి కూడా మిథాలీ వ్యాపారంలో రాణిస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.

శార్దూల్ ఠాకూర్‌ను మిథాలీ పరుల్కర్‌ 2023లో వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ముంబైకు చెందిన మిథాలీ తండ్రి పెద్ద వ్యాపారవేత్త. కామర్స్‌లో డిగ్రీ పూర్తి చేసిన మిథాలీ తండ్రి నుంచి బిజినెస్‌ పాఠాలు నేర్చుకుని విజయవంతంగా రాణిస్తున్నారు. 

మిథాలీ పరుల్కర్‌ సోషల్‌ మీడియాలో కూడా యాక్టివ్‌గా ఉంటారు. ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ను దాదాపు 71 వేల మంది ఫాలో చేస్తున్నారు. శార్దూల్ ఠాకూర్‌తో ఉన్న ఫొటోలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేస్తే భారీ స్పందన లభిస్తోంది.

మిథాలీ పరుల్కర్ బేకరీ రంగంలో వ్యాపారం చేస్తున్నారు. ఈ వ్యాపారం ద్వారా మిథాలీ ఆ నెలకు లక్షల రూపాయలు ఆదాయం పొందుతోంది. ఆమె చేస్తున్న వ్యాపారం లాభదాయకంగా ఉందని ట్రేడ్‌ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఆమె వ్యాపారం చేయకముందు ఒక కంపెనీలో సెక్రటరీగా పని చేసింది.

