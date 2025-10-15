Star Heroine: స్టార్ హీరోయిన్ ని దారుణంగా కొట్టిన దర్శకుడు..అతనితో అఫైర్ ఉంది అంటూ చిత్ర హింసలు..!

Star Heroine: ఎన్నో రోజుల పాటు స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగిన ఒక టాప్ హీరోయిన్ ని.. ఒక దర్శకుడు నానా బాధలు పెట్టారంట. ముఖ్యంగా ఆమెకు ఇంకొకరితో అఫైర్ ఉంది అంటూ చిత్ర హింసలు.. పెట్టడంతో ఆమె కంటికి కూడా గాయం అయింది.. ఇంతకీ ఆ హీరోయిన్ ఎవరు అనే వివరాల్లోకి వెళితే..
సినీ ప్రపంచంలో ప్రేమ వ్యవహారాలు.. విభేదాలు వివాదాలు ఎప్పటికప్పుడు వార్తల్లోకి వస్తుంటాయి. ఇటీవల ప్రముఖ నటుడు దీపక్ పరాషర్ తన పాత అనుభవాల గురించి మాట్లాడారు. 1970ల చివర్లో బాలీవుడ్లో టాప్ హీరోయిన్గా ఉన్న జీనత్ ఆమన్తో తన స్నేహం..ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం, సంజయ్ ఖాన్తో ఉన్న వివాదం గురించి ఆయన చెప్పిన విషయాలు ఇప్పుడు మళ్లీ చర్చకు దారి తీశాయి.
దీపక్ పరాషర్ మాట్లాడుతూ, “నేను ఇన్సాఫ్ కా తారాజు సినిమా షూటింగ్లో జీనత్ ఆమన్ను కలిశాను. ఆ సమయంలో ఆమె జీవితంలో వ్యక్తిగత సమస్యలు ఎక్కువగా ఉండేవి. ఒక సంబంధం ముగిసిన తర్వాత.. ఆమె చాలా మానసిక ఒత్తిడిలో ఉన్నారు. అప్పుడు మా మధ్య స్నేహం మొదలైంది. క్రమంగా అది దగ్గరి బంధంగా మారింది,” అని తెలిపారు.
అయితే ఈ స్నేహం దర్శకుడు సంజయ్ ఖాన్కు నచ్చలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. “మేము కలిసి మాట్లాడటం.. ఎక్కువ సమయం గడపటం ఆయనకు ఇష్టం లేకుండా పోయింది. ఒకసారి జీనత్కు ముంబై నుంచి కాల్ రావడంతో ఆమె సంజయ్ను కలిసేందుకు వెళ్లింది. ఆ తర్వాత వాళ్లిద్దరి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. ఆ ఘటనలో ఆమెకు గాయాలు కూడా అయ్యాయి,” అని దీపక్ గుర్తుచేశారు.
“అంతేకాకుండా ఒక రోజు ఆమెను దారుణంగా కొట్టారు . ఆమె చాలా బాధపడింది కానీ ఎవరితోనూ తన సమస్యలను పంచుకోలేదు. ఆమె చాలా గౌరవంగా ఆ విషయాన్ని దాచుకుంది,” అని ఆయన వివరించారు.
ఆ సమయంలో ముంబై తాజ్ హోటల్లో కూడా సంజయ్ ఖాన్.. జీనత్ ఆమన్ మధ్య ఘర్షణ జరిగిందని పత్రికల్లో వార్తలు వెలువడ్డాయి. ఆ ఘటనలో ఆమెకు కంటి గాయం కూడా అయిందని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. అయితే సంజయ్ ఖాన్ ఈ ఆరోపణలను ఖండించి.. మీడియా తనపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందని వెల్లడించారు.
దీపక్ పరాషర్ చెప్పిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమయ్యాయి. అభిమానులు జీనత్ ఆమన్ ఎదుర్కొన్న కష్టాలపై స్పందిస్తూ ఆమె ధైర్యానికి ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. జీనత్ ఆమన్ తన కాలంలో.. బాలీవుడ్లో అత్యంత గ్లామరస్..టాలెంటెడ్ నటి. హరే రామ హరే కృష్ణ, సత్యం శివం సుందరం, డాన్ వంటి సినిమాలతో ఆమె అగ్రనటిగా నిలిచారు.