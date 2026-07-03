/Star Director: మొగుడు తప్ప జీవితంలో అన్నీ ఉన్నాయి.. సమంత దర్శకురాలు బోల్డ్ కామెంట్స్

Star Director:దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి తన వ్యక్తిగత జీవితం, వివాహంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. పెళ్లి తప్ప జీవితంలో అన్నీ ఉన్నాయని, తనకు మనశ్శాంతే ముఖ్యమని ఆమె పేర్కొన్నారు.
తెలుగు చిత్రసీమలో కుటుంబ కథా చిత్రాలకు తనదైన ముద్ర వేసిన దర్శకురాలు నందిని రెడ్డి ప్రస్తుతం వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్నారు. ఇటీవల సమంత ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన మా ఇంటి బంగారం చిత్రంతో మరో విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్న ఆమె, తాజాగా ఓ పాడ్కాస్ట్లో పాల్గొని తన వ్యక్తిగత జీవితం, వివాహం, ఒంటరితనంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముఖ్యంగా 50 ఏళ్లు దాటినా పెళ్లి చేసుకోకపోవడానికి గల కారణాన్ని ఎంతో స్పష్టంగా వెల్లడించారు.
దర్శకురాలిగా తన ప్రయాణాన్ని కృష్ణవంశీ వద్ద సహాయ దర్శకురాలిగా ప్రారంభించిన నందిని రెడ్డి, నాని-నిత్యా మీనన్ నటించిన అలా మొదలైంది చిత్రంతో దర్శకురాలిగా పరిచయమయ్యారు. తొలి సినిమాతోనే నంది అవార్డు అందుకున్న ఆమె, ఆ తర్వాత జబర్దస్త్, కల్యాణ వైభోగమే, ఓ బేబీ వంటి చిత్రాలతో ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకున్నారు. తాజాగా మా ఇంటి బంగారం విజయంతో మరోసారి తన ప్రతిభను చాటుకున్నారు.
తాజా ఇంటర్వ్యూలో పెళ్లి గురించి అడిగిన ప్రశ్నకు స్పందించిన నందిని రెడ్డి.. జీవితంలో పెళ్లి అనేది తప్పనిసరి కాదని చెప్పారు. తన ఆలోచనా విధానానికి, వ్యక్తిత్వానికి సరిపోయే వ్యక్తి ఇప్పటివరకు దొరకలేదని, అందుకే పెళ్లి చేసుకోలేదని వెల్లడించారు. ఈ విషయంలో కుటుంబ సభ్యులు కూడా తనపై ఎలాంటి ఒత్తిడి తీసుకురాలేదని తెలిపారు.
నా పక్కన లేనిది మొగుడు ఒక్కడే అంటూ ఆమె చెప్పిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. జీవితంలో సంతోషంగా ఉండాలంటే భార్యాభర్తల బంధమే ఒక్కటే మార్గం కాదని, తన చుట్టూ మంచి స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, తోబుట్టువులు, సహచరులు ఉన్నారని చెప్పారు. వారి ప్రేమ, అండతో తాను ఎప్పుడూ ఒంటరిగా ఫీల్ కాలేదని, తన జీవితంలో భర్త ఒక్కరే లేరని, మిగతా అన్ని బంధాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
ఆర్థిక విషయాలపై కూడా నందిని రెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. డబ్బు, ఆస్తులు కూడబెట్టడంపై తనకు పెద్దగా ఆసక్తి లేదన్నారు. ఓ బేబీ సినిమా భారీ విజయం సాధించిన తర్వాత కూడా తన బ్యాంక్ ఖాతాలో కేవలం రూ.25 లక్షలే ఉన్నాయని చెప్పారు. ఆ విషయం తెలుసుకున్న తన స్నేహితురాలు బలవంతంగా మూడు కోట్ల రూపాయల విలువైన ఫ్లాట్ కొనిపించిందని నవ్వుతూ గుర్తుచేశారు.
ఆస్తుల కోసం గొడవలు పడటం కంటే మనశ్శాంతి ముఖ్యమని తాను నమ్ముతానని నందిని రెడ్డి అన్నారు. వీకెండ్స్లో ఇంట్లోనే గడుపుతూ తన పెంపుడు కుక్కలతో సమయం గడపడం, పుస్తకాలు చదవడం, వంట చేయడం, ఇల్లు శుభ్రం చేసుకోవడం తనకు ఎంతో ఇష్టమని చెప్పారు. తన మనశ్శాంతికి భంగం కలిగించే వ్యక్తులు, పరిస్థితులను ఎలాంటి మొహమాటం లేకుండా జీవితానికి దూరం చేస్తానని ఆమె స్పష్టం చేశారు.నందిని రెడ్డి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండగా, వివాహం గురించి ఆమె వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలపై నెటిజన్లలో చర్చ కొనసాగుతోంది.