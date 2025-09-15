English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Star Heroine:గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరో గుర్తు పట్టారా..

Star Heroine Latest Pics: తెలుగులో కొంత మంది హీరోయిన్స్ గా తమ కెరీర్ ను కంటిన్యూ చేస్తారు. మరి కొంత మంది ఫేడైట్ అయ్యాక సినిమాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు. అలాంటి భామల్లో మోహిని ఒకరు. ఈమె బాలయ్య హీరోగా సింగితం శ్రీనివాస రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఆదిత్య 369’తో తెలుగులో పాపులర్ అయింది.  
Star Heroine Latest Pics: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఆల్ టైమ్ క్లాసికల్ హిట్ చిత్రాల్లో నందమూరి బాలకృష్ణ కథానాయకుడిగా  నటించిన ‘ఆదిత్య 369’కు సెపరేట్ ప్లేస్ ఉంది. ఈ చిత్రంతో మోహిని తెలుగు తెరకు కథానాయికగా పరిచయమైంది. తాజాగా ఈమె పూర్తిగా గుర్తు పట్టలేనంతగా మారిపోయింది.   

తెలుగులోనే కాదు మన దేశంలో టైమ్ ట్రావెల్ నేపథ్యంలో వచ్చిన ఫస్ట్  సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రం‘ఆదిత్య 369’. బాలయ్య హీరోగా  యాక్ట్ చేసిన బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాల్లో దీనికి సెపరేట్ ప్లేస్ ఉంది. సింగీతం శ్రీనివాసరావు దర్శకత్వం వహించిన ఈ టైమ్ ట్రావెల్ చిత్రంలో మోహిని హీరోయిన్ గా యాక్ట్ చేసింది.  

1991లో రిలీజైన ఆదిత్య 369 బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలన విజయం సాధించింది. రీసెంట్ గా ఈ చిత్రాన్ని  4K 5.1 సౌండ్ సిస్టమ్ తో థియేటర్స్ లో రీ రిలీజ్ చేస్తే మంచి రెస్సాన్స్ తెచ్చుకుంది.  ఆదిత్య 369 నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన కల్ట్ క్లాసిక్ చిత్రాల్లో  ఒకటి. ఈ మూవీలో బాలకృష్ణ కృష్ణ కుమార్ గా.. శ్రీ కృష్ణకుమార్ గా రెండు విభిన్న పాత్రల్లో మెప్పించారు.  తెలుగులో ఈ సినిమా సరికొత్త బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసింది.  

ఈ చిత్రంలో మోహిని అసలు పేరు తంజావూర్ మహాలక్ష్మి శ్రీనివాసన్. ఈమె  బాలకృష్ణ సరసన ఆదిత్య 369లో  కథానాయికగా  నటించింది. నటిగా  ఇది తొలి తెలుగు చిత్రం.తమిళనాడులోని తంజావూరులో జన్మించిన మోహిని బాలనటిగా తన సినీ కెరీర్ ను స్టార్ట్ చేసింది. తరువాత తెలుగులో డిటెక్టివ నారద, హిట్లర్, మామ బాగున్నావా చిత్రాల్లో నటించింది.ఇక ఈమె తెలుగులో కంటే తమిళం, కన్నడ, మలయాళల్లో కలిపి దాదాపు 100 పైగా చిత్రాల్లో హీరోయిన్ గా నటించింది. 

మోహిని అందం, అభినయంతో ఆడియన్స్ ను  మెప్పించినా చిత్ర పరిశ్రమలో ఎక్కువ కాలం హీరోయిన్ గా నటించలేదు. యాక్ట్రెస్ గా లాస్ట్ గా 2011లో సిల్వర్ స్క్రీన్ పై  కనిపించింది.మోహినికి సినిమా ఛాన్సులు తగ్గడంతో భరత్ అనే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుంది. తరువాత, ఇద్దరూ అమెరికాలో స్థిరపడ్డారు.  వీరికి ఇద్దరు పిల్లలన్నారు. అయితే, కొన్నేళ్ల తర్వాత, మోహిని వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల భర్తకు డైవోర్స్ ఇచ్చింది.

ప్రస్తుతం ఆమె ఒంటరిగా లైఫ్ ను  లీడ్ చేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈమె క్రైస్తవ మత ప్రచారకురాలిగా వివిధ ప్రచార కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటుంది. సినిమాల్లో స్లిమ్ గా, సొగసుగా కనిపించే మోహిని ఇప్పుడు పిప్పల్ల బస్తాలా లావుగా కనిపిస్తూ ఫ్యాన్స్ కు  షాక్ ఇస్తుంది. అయినప్పటికీ ఆమె అందంలో వన్నె  ఏమాత్రం తగ్గలేదని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. 

