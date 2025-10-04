English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Casting Couch: న్యూడ్ ఫోటోలు పంపగలవా అని నా కూతురిని అడిగారు.. స్టార్ హీరో ఆవేదన..!

Star Hero : సినిమాలలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అనేది సాధారణమైన విషయమని ఇప్పటికే ఎంతోమంది చెప్పుకొచ్చారు. స్టార్ హీరోయిన్స్ ..సైతం ఈ విషయాన్ని పలుమార్లు బయటపెట్టి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచారు. అయితే ఈసారి మాత్రం.. హీరోయిన్స్ కాకుండా ఒక స్టార్ హీరో తన కూతురు గురించి చెప్పడం అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది..
1 /6

సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే కాదు.. ప్రతి ఒక్క దగ్గర కూడా అమ్మాయిలతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించేవారు ఎంతోమంది ఉంటారు. సినిమా ఇండస్ట్రీలో దీన్ని కాస్టింగ్ కౌచ్ అనగా.. మిగతా దగ్గర ఇదే పదాన్ని అబ్యూజింగ్ అనే పదంతో చెబుతూ ఉంటారు. 

2 /6

ఈ క్రమంలో తాజాగా..బాలీవుడ్ స్టార్ అక్షయ్ కుమార్ తన కుమార్తెకు ఆన్‌లైన్‌లో ఎదురైన షాకింగ్ సైబర్ అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం..ఒక వీడియో గేమ్ ఆడుతున్న సమయంలో ఆమెకు ఒక అపరిచితుడు అసభ్యమైన ఫోటోలు పంపమని అడిగాడట. 

3 /6

ఈ సంఘటనతో అక్షయ్ కుమార్ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ..సైబర్ నేరాలు ప్రస్తుతం వీధి నేరాల కంటే ప్రమాదకరంగా మారాయని అన్నారు. కొన్ని నెలల క్రితం అక్షయ్ కుమార్తె ఒక ఆన్‌లైన్ గేమ్ ఆడుతుండగా.. తెలియని వ్యక్తి ఆమెతో మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు. “నువ్వు అబ్బాయా లేదా అమ్మాయా?” అని అడిగాడు. ఆమె ‘అమ్మాయి’ అని చెప్పగానే, అతడు “నీ ఫోటోలు పంపగలవా?” అని అడిగాడట. దాంతో ఆమె వెంటనే గేమ్ ఆపేసి తల్లిదండ్రులకు విషయం తెలిపింది.

4 /6

ఈ ఘటనపై స్పందించిన అక్షయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ..చిన్నపిల్లలు తెలియకుండానే ఇలాంటి సైబర్ నేరాల బారిన పడతారని హెచ్చరించారు. సైబర్ భద్రతపై తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని, ముఖ్యంగా పాఠశాలల్లో పిల్లలకు ఈ అంశంపై ప్రత్యేక అవగాహన తరగతులు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.

5 /6

తల్లిదండ్రులు కూడా తమ పిల్లల ఆన్‌లైన్ యాక్టివిటీలపై పర్యవేక్షణ ఉంచాలని సూచించారు. పిల్లలు ఏ యాప్‌లు వాడుతున్నారు, ఎవరితో చాట్ చేస్తున్నారు అనే విషయాలు తెలుసుకోవడం అవసరమని ఆయన అన్నారు. అలాగే.. ఏదైనా అనుమానాస్పద సంఘటన జరిగితే వెంటనే పోలీసులను లేదా సైబర్ హెల్ప్‌లైన్‌ను సంప్రదించాలని సూచించారు.

6 /6

ఇటీవల అక్షయ్ కుమార్ సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద అంతగా రాణించకపోయినా, ఆయన కొత్త ప్రాజెక్ట్‌లతో బిజీగా ఉన్నారు. ‘సమ్రాట్ ప్రతాప్’, ‘సెల్ఫీ’, ‘హౌస్ ఫుల్ 5’ లాంటి చిత్రాల తర్వాత ఆయన మరోసారి బలమైన రీ-ఎంట్రీ కోసం సిద్ధమవుతున్నారు. తెలుగులో కన్నప్ప సినిమాలో శివుడి పాత్రలో ఆయన నటించడం అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.

Akshay Kumar Daughter Akshay Kumar Cybercrime Akshay Kumar News Akshay Kumar Interview Akshay Kumar Daughter Harassment

