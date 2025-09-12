English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Star Hero Drinking Alcohol: లిక్కర్ షాప్ లో ఆల్కహాల్ కొంటూ పట్టుబడిన తెలుగు స్టార్ హీరో.. దుమారంరేపిన వీడియో..!

Star Hero Intoxicated: స్టార్ హీరోలు ఏమి చేసినా అవి తమ అభిమానులు ఫాలో అవుతారు అన్న సంగతి తెలిసిందే. అందుకే సెలబ్రెటీస్ ఎటువంటి పనిచేస్తున్న ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించుకోవాలి అని చెబుతూ ఉంటారు విశ్లేషకులు. ఈ క్రమంలో ఒక స్టార్ హీరో ఏకంగా లిక్కర్ షాప్ కి వెళ్లి ఆల్కహాల్ కొన్న వీడియో వైరల్ అవ్వడంతో.. అది అప్పట్లో పెద్ద దుమారమే రేపింది…
 
1 /5

స్టార్ హీరోలు ఏదైనా ఒక పని చేసే ముందు ఒకటికి పది సార్లు ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే.. వాళ్లని ఫాలో అయ్యే అభిమానులు ఎంతోమంది ఉంటారు. ముఖ్యంగా నిజజీవితంలో వాళ్ళ డ్రెస్ స్టైల్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ అలవాట్లు వరకు.. అభిమానులు అన్ని గమనించబడి ఫాలో అవ్వాలి అనుకుంటారు. 

2 /5

ఈ క్రమంలో తెలుగు స్టార్ హీరో ఒకరు.. వైన్ షాప్ కి వెళ్లి ఆల్కహాల్ కొంటూ.. కెమెరాకి చిక్కుకున్నారు. ఇక ఆ వీడియో కాస్త వైరల్ అయింది. ఇక అప్పటి నుంచి ఆయన యాంటీ ఫ్యాన్స్ ఆ విషయం గురించి ఎన్నో చర్చలు పెట్టారు..

3 /5

ఆ స్టార్ హీరో మరెవరో కాదు.. పుష్ప సినిమాతో తనకంటూ ప్రత్యేక తెచ్చుకున్న అల్లు అర్జున్. ఎన్నో అవార్డులు అందుకున్న ఈ హీరో.. ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం ఒకసారి గోవాలో వైన్ షాప్ లో ఆల్కహాల్ కొంటూ వీడియోకి దొరికారు…

4 /5

ఇక ఆ వీడియో అప్పట్లో వైరల్ అయి పెద్ద దుమారమే రేపింది. ఒక స్టార్ హీరో అయి ఉంది ఇలా మందు తాగుతూ ఉండడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని కూడా ఎంతోమంది ప్రశ్నించారు.   

5 /5

అయితే దీని గురించి ఆ తర్వాత అల్లు అర్జున్ బాలకృష్ణ షోలో క్లారిటీ ఇచ్చారు.. వైన్ షాప్ లో కనిపించింది తనే అని.. కానీ అప్పుడు మందు తీసుకుంది మాత్రం తనకోసం కాదు అందరూ చెప్పకు వచ్చారు.. ఏదేమైనా ఈ వీడియో మాత్రం కొద్దిరోజులు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతూ కనిపించింది.

Allu Arjun Drinking Allu Arjun Alcohol Video Telugu Star Drinking Allu Arjun Leaked Photo Allu Arjun Leaked Video Star Hero Drinking Alcohol

Next Gallery

EPFO Pension: దసరా వేళ కేంద్రం 21 కోట్ల ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. నేరుగా ఖాతాల్లోకి రూ.10 వేల పెన్షన్!