Star Hero Daughter: పెళ్లి చేసుకోకుండానే అన్నీ చేయవచ్చు.. పిల్లల్ని కూడా కలవచ్చు అంటూ వ్యాఖ్యలు చేసిన స్టార్ హీరో కూతురు!

Sathyaraj daughter: తమిళ సినీ ప్రపంచంలో ప్రముఖ నటుడిగా గుర్తింపు పొందిన సత్యరాజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. విలన్ పాత్రలతో కెరీర్ ప్రారంభించిన ఆయన, తర్వాత హీరోగా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా మారి తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. ముఖ్యంగా బాహుబలి సినిమాలో చేసిన కట్టప్ప పాత్ర ఆయనకు దేశవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చింది.
సత్యరాజ్ గురించి శని ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక పరిచయాలు అవసరం లేదు. ఈ క్రమంలో ఆయన కుమార్తె దివ్య సత్యరాజ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. దివ్య సినీ రంగానికి దూరంగా ఉండి, సామాజిక సేవ మరియు రాజకీయాల్లో చురుకుగా ఉంటూ తనదైన గుర్తింపు సంపాదించారు. ఆమె న్యూట్రిషనిస్ట్గా పనిచేయడంతో పాటు “మగిళ్మది” అనే సేవా సంస్థ ద్వారా అనేక మందికి సహాయం చేస్తున్నారు. అలాగే తమిళనాడులో రాజకీయ కార్యకలాపాల్లో కూడా పాల్గొంటున్నారు.
ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన దివ్య, తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి చాలా స్పష్టంగా అభిప్రాయాలు వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా పెళ్లి గురించి ఆమె చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చగా మారాయి. దివ్య మాట్లాడుతూ, “నాకు పెళ్లి వ్యవస్థపై పెద్దగా నమ్మకం లేదు” అని చెప్పారు. తాళి, ఉంగరాలు, సంప్రదాయాలు అన్నీ వ్యక్తిగత విశ్వాసాలేనని, అవి తప్పనిసరి కాదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
ఆమె చెప్పిన మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకరినొకరు ఇష్టపడితే పెళ్లి లేకుండానే కలిసి జీవించవచ్చని. అంతేకాకుండా, ఒకే ఇంట్లో ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదని ఆమె చెప్పడం మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. “సంబంధం అంటే కేవలం ఒక ఇంట్లో ఉండటమే కాదు, పరస్పర గౌరవం ముఖ్యమైనది” అని ఆమె అన్నారు.
పిల్లల విషయంలో కూడా దివ్య తన అభిప్రాయాన్ని ధైర్యంగా వెల్లడించారు. “పెళ్లి తర్వాతే పిల్లలు కనాలి అనే నియమాన్ని నేను అంగీకరించను. పెళ్లి లేకుండానే తల్లిగా మారడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను” అని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు సమాజంలో మహిళల స్వేచ్ఛపై కొత్త చర్చకు దారితీశాయి.
ఇంకా జాతకాల గురించి మాట్లాడుతూ, “నాకు జాతకం లేదు. మా కుటుంబంలో దేవుడిపై విశ్వాసం లేకపోవడంతో నాకు జాతకం రాయించలేదు. నాకు కూడా ఆ విషయంపై నమ్మకం లేదు” అని చెప్పారు.
తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ప్రేమ కూడా ఎదురైందని, కానీ అది విఫలమైందని దివ్య భావోద్వేగంగా తెలిపారు. ఆ బాధను తాను ఒంటరిగా ఎదుర్కొని బయటపడ్డానని చెప్పారు.
తండ్రి గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆమె చాలా గౌరవంతో స్పందించారు. “నా జీవిత నిర్ణయాల్లో మా నాన్న ఎప్పుడూ జోక్యం చేసుకోలేదు. నాకు పూర్తిగా స్వేచ్ఛ ఇచ్చారు. నేను ఎలా ఉండాలనుకుంటే అలా ఉండమని ప్రోత్సహించారు” అని చెప్పారు.
మొత్తానికి, దివ్య సత్యరాజ్ చెప్పిన ఈ అభిప్రాయాలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. పెళ్లి, సంబంధాలు, తల్లితనం గురించి ఆమె చెప్పిన మాటలు కొంతమందికి కొత్తగా అనిపిస్తే, మరికొంతమందికి ఆలోచనలకు దారితీస్తున్నాయి. ఈ విషయంపై సమాజంలో విభిన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.