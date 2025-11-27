Star Hero Daughter: అది చూపిస్తే విమర్శిస్తారు.. శరీరాన్ని తప్పుగా చూస్తారు.. స్టార్ హీరో కూతురు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Star Hero Daughter Comments : ఇటీవలి రోజుల్లో తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో మహిళలపై జరుగుతున్న విమర్శల గురించి మంచు లక్ష్మి చేసిన వ్యాఖ్యలు పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. హీరోయిన్ అంటే అందంగా కనిపించాలి.. అనే భావన చాలా కాలంగా సమాజంలో ఉంది. కానీ ఆ అందాన్ని ఎలా చూపించాలి..ఎంతవరకు చూపించాలి అనే విషయంలో మహిళలపై అనవసరమైన విమర్శలు వస్తున్నాయని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
తన శరీరంలో ఓ భాగం కనిపిస్తే తప్పుగా అర్థం చేసుకుని మాట్లాడడం ఎంతవరకు న్యాయమని ఆమె ప్రశ్నించారు. “నేను కూడా ఒక సాధారణ మహిళనే. నా ఇష్టం వచ్చినట్లు నేను దుస్తులు వేసుకుంటాను. దానిని చూసి నన్ను తప్పుగా మాట్లాడితే బాధ కలుగుతుంది” అని చెప్పారు. ఇది కేవలం తనకే కాదు. చాలామంది మహిళలు రోజూ ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి అని ఆమె చెప్పింది.
మంచు లక్ష్మి స్టార్ హీరో కుమార్తె అయినా కూడా ఆమెకు ఎదురైన ట్రోలింగ్..విమర్శలు తక్కువేమీ కావు. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటూ తన అభిప్రాయాలను తెగేసి మాట్లాడడం ఆమెకు అలవాటు.
అదే కారణంగా కొందరు ఆమెను మెచ్చుకుంటే, మరికొందరు విమర్శిస్తుంటారు. అయినా కూడా ఆమె తన మాటను మార్చుకోకుండా ధైర్యంగా మాట్లాడుతూనే ఉంటారు.
ఒక పోడ్కాస్ట్లో మాట్లాడుతూ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న కొన్ని సమస్యలను ఆమె బయట పెట్టారు. మహిళలను ఎలా చూస్తున్నారు, వారి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు ఎంత గౌరవం ఇస్తున్నారు అనే విషయాలపై ఆమె స్పష్టంగా మాట్లాడారు. స్టార్ కిడ్స్కైనా కూడా ఇబ్బందులు తప్పవని.. తాను కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో బాధపడ్డానని తెలిపారు.
ఉత్తర భారతంలో కొంతవరకు మహిళలపై ప్రొఫెషనల్ గౌరవం ఎక్కువగా ఉందని..దక్షిణాది పరిశ్రమలో ఇంకా మార్పు రావాలని ఆమె ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. మహిళల దుస్తులు, రూపాన్ని చూసి తీర్పులు చెప్పడం మానుకోవాలని, ప్రతి మహిళకు తన శరీరంపై తనకే హక్కు ఉంటుందని చెప్పడం ఎంతోమందికి ప్రేరణగా మారింది.