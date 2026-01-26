Disaster Movie: 150 కోట్లు పెడితే.. 2 కోట్లు సంపాదించింది.. ఇంత చెత్త రికార్డ్స్ సొంతం చేసుకున్న సినిమా ఏమిటంటే..?

Disaster Film : ఇప్పటి సినిమా ఇండస్ట్రీలో పెద్ద సినిమా, చిన్న సినిమా అనే తేడా లేకుండా ప్రేక్షకులు సినిమాలను ఆదరిస్తున్నారు. మంచి కథ.. బలమైన కథనం ఉంటే చిన్న సినిమాలు కూడా భారీ విజయాలు సాధిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో భారీ బడ్జెట్తో..పెద్ద అంచనాలతో వచ్చిన కొన్ని సినిమాలు మాత్రం ప్రేక్షకులను పూర్తిగా నిరాశపరుస్తున్నాయి. ఇలాంటి సినిమాల వల్ల నిర్మాతలకు భారీ నష్టాలు ఎదురవుతున్నాయి.
గత కొంతకాలంగా పాన్ ఇండియా సినిమాల ట్రెండ్ బాగా పెరిగింది. అన్ని భాషల్లో విడుదల చేసి, భారీ వసూళ్లు సాధించాలనే ఉద్దేశంతో నిర్మాతలు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నారు. కొన్ని సినిమాలు నిజంగానే అద్భుతమైన విజయాలు సాధించి రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి. కానీ అదే స్థాయిలో కొన్ని సినిమాలు మాత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఘోరంగా బోల్తా కొడుతున్నాయి.
ఇలాంటి సినిమాల్లో ఒకటిగా ఇప్పుడు బాలీవుడ్ సినిమా గణపత్: పార్ట్ 1 పేరు వినిపిస్తోంది. హిందీ ఇండస్ట్రీలో యాక్షన్ సినిమాలతో పేరు తెచ్చుకున్న టైగర్ ష్రాఫ్ ఈ సినిమాలో హీరోగా నటించారు. ఈ సినిమాపై మొదటినుంచి భారీ అంచనాలు ఉండేవి. భవిష్యత్ నేపథ్యంలో రూపొందించిన కథ, భారీ యాక్షన్ సీన్స్, పెద్ద స్టార్ క్యాస్ట్ కారణంగా ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవుతుందని అందరూ అనుకున్నారు.
ఈ సినిమాలో టైగర్ ష్రాఫ్కు.. జోడిగా కృతి సనన్ హీరోయిన్గా నటించారు. అలాగే బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా ఒక కీలక పాత్రలో కనిపించారు. ఈ సినిమాకు వికాస్ బహల్ దర్శకత్వం వహించారు. నిర్మాతలు ఈ సినిమాను సుమారు రూ.150 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కించారు. ప్రమోషన్లపై కూడా భారీగా ఖర్చు పెట్టారు.
అయితే సినిమా విడుదలైన తర్వాత పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ప్రేక్షకుల నుంచి సినిమా కు నెగటివ్ టాక్ వచ్చింది. కథ బలహీనంగా ఉండటం, కథనం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోకపోవడం ప్రధాన కారణాలుగా చెప్పబడుతున్నాయి. ఫలితంగా సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఆశించిన స్థాయిలో వసూళ్లు రాబట్టలేకపోయింది.
సినిమా మొదటిరోజు కేవలం రెండు కోర్టు సంపాదించింది. తొలి రోజు కేవలం కొన్ని కోట్ల రూపాయలే రావడం నిర్మాతలకు షాక్ ఇచ్చింది. మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ సినిమా చివర ఆఖరికి కేవలం 18 కోట్లు తెచ్చి పెట్టుకోగలిగింది. భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన సినిమా కనీసం పెట్టిన ఖర్చులో సగం కూడా రాబట్టలేకపోయిందని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
టైగర్ ష్రాఫ్ సాధారణంగా ఒక్క సినిమా కోసం భారీ రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటారు. కానీ ఈ సినిమా వసూళ్లు ఆయన రెమ్యునరేషన్ స్థాయికి కూడా చేరకపోవడం గమనార్హం. దీంతో ఈ సినిమా బాలీవుడ్లో పెద్ద డిజాస్టర్ సినిమాల జాబితాలో చేరిపోయింది.